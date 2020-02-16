مدارس ۷ شهرستان آذربایجان غربی تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام روابط عمومی آموزش وپرورش استان با توجه به بارش شدید برف و پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر ادامه بارش‌ها دوشنبه مدارس برخی مناطق در نوبت صبح تعطیل است.

وضعیت تعطیلی مدارس در نوبت صبح به این شرح اعلام می‌شود: نواحی یک و دو ارومیه: مدارس ابتدایی شهری و روستایی تعطیل

سیلوانا، صومای برادوست، انزل: تمامی مدارس تعطیل

اشنویه و پیرانشهر: تمامی مدارس تعطیل

نقده و مهاباد: مراکز پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی تعطیل

سلماس و خوی: ابتدایی شهری و تمامی مدارس روستایی تعطیل و بقیه دوره‌های تحصیلی شهری با یک ساعت تأخیر

سردشت: شروع کلاس‌های ابتدایی شهری و روستایی با یک ساعت تأخیر

بر اساس اعلام هواشناسی آذربایجان غربی با ورود سامانه بارشی جدید بارش‌ها تا اواخر هفته تداوم دارد.