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۲۸ بهمن ۱۳۹۸، ۰:۵۵

به دلیل برف؛

مدارس ۷ شهرستان آذربایجان غربی تعطیل شد

مدارس ۷ شهرستان آذربایجان غربی تعطیل شد

ارومیه- آموزش وپرورش آذربایجان غربی اعلام کرد:به دلیل بارش برف مدارس هفت شهرستان استان دوشنبه تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام روابط عمومی آموزش وپرورش استان با توجه به بارش شدید برف و پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر ادامه بارش‌ها دوشنبه مدارس برخی مناطق در نوبت صبح تعطیل است.

وضعیت تعطیلی مدارس در نوبت صبح به این شرح اعلام می‌شود: نواحی یک و دو ارومیه: مدارس ابتدایی شهری و روستایی تعطیل

سیلوانا، صومای برادوست، انزل: تمامی مدارس تعطیل

اشنویه و پیرانشهر: تمامی مدارس تعطیل

نقده و مهاباد: مراکز پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی تعطیل

سلماس و خوی: ابتدایی شهری و تمامی مدارس روستایی تعطیل و بقیه دوره‌های تحصیلی شهری با یک ساعت تأخیر

سردشت: شروع کلاس‌های ابتدایی شهری و روستایی با یک ساعت تأخیر

بر اساس اعلام هواشناسی آذربایجان غربی با ورود سامانه بارشی جدید بارش‌ها تا اواخر هفته تداوم دارد.

کد مطلب 4854648

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    نظرات

    • مهدی IR ۰۷:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
      0 0
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      چرا با اینهمه برف در خوی فقط مدارس ابتدایی تعطیله؟ آخه این انصافه

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