مدارس ۷ شهرستان آذربایجان غربی تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام روابط عمومی آموزش وپرورش استان با توجه به بارش شدید برف و پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر ادامه بارشها دوشنبه مدارس برخی مناطق در نوبت صبح تعطیل است.
وضعیت تعطیلی مدارس در نوبت صبح به این شرح اعلام میشود: نواحی یک و دو ارومیه: مدارس ابتدایی شهری و روستایی تعطیل
سیلوانا، صومای برادوست، انزل: تمامی مدارس تعطیل
اشنویه و پیرانشهر: تمامی مدارس تعطیل
نقده و مهاباد: مراکز پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی تعطیل
سلماس و خوی: ابتدایی شهری و تمامی مدارس روستایی تعطیل و بقیه دورههای تحصیلی شهری با یک ساعت تأخیر
سردشت: شروع کلاسهای ابتدایی شهری و روستایی با یک ساعت تأخیر
بر اساس اعلام هواشناسی آذربایجان غربی با ورود سامانه بارشی جدید بارشها تا اواخر هفته تداوم دارد.
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