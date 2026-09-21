تامین اقلام اساسی مورد نیاز مردم در سمنان؛ کمبودی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان سمنان در فرمانداری، اعلام کرد: ساماندهی فعالیتهای صنفی، کنترل قیمت کالاهای اساسی و نظارت بر بازار از ارکان مهم این ستاد این.
وی با اشاره به افزایش تعداد واحدهای صنفی در برخی حوزهها، افزود: صدور مجوزهای صنفی باید متناسب با نیاز شهرستان و در چارچوب ضوابط انجام شود و دستگاههای مرتبط نیز موضوع ساماندهی واحدهای تجاری و آثار آن بر بازار و اقتصاد شهرستان را پیگیری کنند.
فرماندار سمنان همچنین خواستار برگزاری دورههای آموزشی برای فعالان صنوف در زمینه مالیات، ارزش افزوده، استاندارد و نحوه محاسبه قیمت شد و تاکید کرد: آموزش صحیح میتواند از بروز تخلفات و اختلافات در معاملات جلوگیری کند.
صمیمیان با اشاره به اهمیت نظارت بر دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، توضیح داد: هماهنگی اتاق اصناف، اتحادیه، امور مالیاتی و تعزیرات برای بررسی این موضوع و برخورد با تخلفات احتمالی ضروری است.
وی وضعیت تأمین کالاهای اساسی را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: موجودی کالاهای مورد نیاز مردم باید به صورت مستمر رصد شود تا در تأمین اقلام اساسی در ماههای پیشرو مشکلی ایجاد نشود.
فرماندار سمنان همچنین پیگیری برای تأمین و عرضه مناسب گوشت، مرغ، تخممرغ و میوه را ضروری دانست و اضافه کرد: ظرفیتهای موجود برای عرضه کالا با قیمت مناسب باید شناسایی و فعال شود تا کالاهای مورد نیاز مردم به شکل مناسب و با قیمت متعادل در دسترس قرار گیرد.
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