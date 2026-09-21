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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۲۸

تامین اقلام اساسی مورد نیاز مردم در سمنان؛ کمبودی نداریم

تامین اقلام اساسی مورد نیاز مردم در سمنان؛ کمبودی نداریم

سمنان- فرماندار سمنان با بیان اینکه اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم شهرستان تامین شده است، گفت: هیچ کمبودی در انبارهای کالاها وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان سمنان در فرمانداری، اعلام کرد: ساماندهی فعالیت‌های صنفی، کنترل قیمت کالاهای اساسی و نظارت بر بازار از ارکان مهم این ستاد این.

وی با اشاره به افزایش تعداد واحدهای صنفی در برخی حوزه‌ها، افزود: صدور مجوزهای صنفی باید متناسب با نیاز شهرستان و در چارچوب ضوابط انجام شود و دستگاه‌های مرتبط نیز موضوع ساماندهی واحدهای تجاری و آثار آن بر بازار و اقتصاد شهرستان را پیگیری کنند.

فرماندار سمنان همچنین خواستار برگزاری دوره‌های آموزشی برای فعالان صنوف در زمینه مالیات، ارزش افزوده، استاندارد و نحوه محاسبه قیمت شد و تاکید کرد: آموزش صحیح می‌تواند از بروز تخلفات و اختلافات در معاملات جلوگیری کند.

صمیمیان با اشاره به اهمیت نظارت بر دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، توضیح داد: هماهنگی اتاق اصناف، اتحادیه، امور مالیاتی و تعزیرات برای بررسی این موضوع و برخورد با تخلفات احتمالی ضروری است.

وی وضعیت تأمین کالاهای اساسی را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: موجودی کالاهای مورد نیاز مردم باید به صورت مستمر رصد شود تا در تأمین اقلام اساسی در ماه‌های پیش‌رو مشکلی ایجاد نشود.

فرماندار سمنان همچنین پیگیری برای تأمین و عرضه مناسب گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و میوه را ضروری دانست و اضافه کرد: ظرفیت‌های موجود برای عرضه کالا با قیمت مناسب باید شناسایی و فعال شود تا کالاهای مورد نیاز مردم به شکل مناسب و با قیمت متعادل در دسترس قرار گیرد.

کد مطلب 6953343

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