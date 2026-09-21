جعفر رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این آمار نشان‌دهنده نیاز استان به سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه راه‌های مواصلاتی است، اظهار داشت: توسعه مسیرهای چهارخطه، نقش مهمی در کاهش حوادث جاده‌ای و تسهیل تردد دارد و باید در اولویت برنامه‌های عمرانی استان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه استان ایلام به دلیل موقعیت مرزی و قرار گرفتن در مسیر تردد زائران اربعین، نیازمند توجه ویژه به زیرساخت‌های حمل و نقل است، تصریح کرد: با وجود تلاش‌های انجام‌شده، هنوز فاصله قابل توجهی تا رسیدن به استانداردهای مطلوب وجود دارد و باید اعتبارات لازم برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام تأمین شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به اینکه توسعه راه‌های چهارخطه، نقش کلیدی در کاهش تصادفات جاده‌ای و افزایش ایمنی تردد دارد، خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده است، اما با توجه به وسعت راه‌های استان، نیازمند تخصیص اعتبارات بیشتر هستیم.

وی در پایان با تأکید بر اینکه تکمیل طرح‌های راه‌سازی استان، نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مستمر مسئولان استانی و ملی است، گفت: با تأمین اعتبارات لازم، شاهد تحول عظیم در زیرساخت‌های حمل و نقل استان خواهیم بود که این امر، به توسعه اقتصادی و رونق گردشگری منطقه کمک شایانی خواهد کرد.