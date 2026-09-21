رقابت کشتی آزاد ایران با ژاپن در ناگویا؛ زارع شانس طلاست

مراد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم ملی کشتی آزاد در آستانه اعزام به بازیهای آسیایی ناگویا اظهار داشت: من اطلاعی از حضور کشتیگیران دیگر کشورها ندارم اما کشتیگیران خودمان را به خوبی میشناسم، برخی نفرات تجربه بیشتری دارند و برخی نیز تجربه کمتری دارند، اما در مجموع به نظرم تیم خوبی در اختیار داریم.
وی ادامه داد: ژاپن حریف مستقیم ماست و معمولاً کشتیگیران خوبی دارد. قزاقستان نیز شرایط مشابهی دارد و کره شمالی و سایر تیمها هم در برخی اوزان کشتیگیران شاخصی دارند که میتوانند برای نفرات ما دردسرساز شوند. با این حال، مهمترین موضوع شرایط جسمانی کشتیگیران و عملکرد آنها در روز مسابقه است. امیدوارم بچهها بتوانند نتیجه مورد انتظار مردم را کسب کنند. مهم این است که در بازیهای آسیایی مدال بگیریم و بهویژه برای کسب مدالهای طلا تلاش کنیم.
کارشناس کشتی آزاد درباره رقابت امیرعلی آذرپیرا با یوشیدا در وزن ۹۷ کیلوگرم گفت: در وزن ۷۴ کیلوگرم هم با ژاپن رقابت جدی داریم و در ۵۷ کیلوگرم نیز شرایط مشابهی وجود دارد. بهجز اوزان ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم که به نظرم رقابت مستقیم با ژاپن در آنها کمتر است، در سایر اوزان کشتیهای مهمی خواهیم داشت. یوشیدا نیز در حال حاضر یکی از مدعیان اصلی وزن خود محسوب میشود و در جمع پنج کشتیگیر برتر این وزن قرار دارد. او سابقه کسب مدال المپیک و جهان را دارد و به نظرم رقابت او با آذرپیرا میتواند کشتی جذابی باشد.
محمدی درباره حضور محمد نخودی و امیرحسین زارع در بازیهای آسیایی و فاصله کوتاه این مسابقات تا رقابتهای جهانی گفت: به نظرم این تصمیم گرفته شده و اکنون دیگر صحبت درباره آن منطقی نیست. چنین مباحثی باید پیش از اجرایی شدن تصمیم مطرح میشد و کارشناسان و افراد صاحبنظر درباره آن نظر میدادند. اکنون که به مسابقات نزدیک شدهایم، بهتر است درباره این موضوع صحبت نکنیم و اجازه دهیم مسابقات برگزار شود و ببینیم چه اتفاقی رخ میدهد.
وی افزود: نخودی در بازیهای آسیایی در وزن ۸۶ کیلوگرم کشتی میگیرد و به نظرم میتواند عملکرد خوبی داشته باشد. با این حال، فاصله کوتاه میان بازیهای آسیایی و مسابقات جهانی باعث میشود شرایط ریکاوری بدن او کمی سختتر شود. در مورد امیرحسین زارع نیز شرایط متفاوت است. او وزن کم نمیکند و به همین دلیل میتواند سریعتر ریکاوری کند و خود را به مسابقات جهانی برساند. امیدوارم هر دو نفر بتوانند عملکرد خوبی داشته باشند.
کارشناس کشتی آزاد درباره شانس ایران برای کسب مدال طلا در بازیهای آسیایی گفت: به نظرم امیرحسین زارع شانس بسیار خوبی برای کسب مدال طلا دارد و امیدوارم این اتفاق برای او و سایر ملیپوشان رقم بخورد.
محمدی همچنین درباره آخرین وضعیت مهدی هاشمی که در سانحه رانندگی دچار آسیب شده است، گفت: تا جایی که من اطلاع دارم، فعلاً تغییری در شرایط او ایجاد نشده است. پزشکان گفتهاند وضعیتش پایدار و ثابت است و به نظرم همین که شرایط او استیبل و ثابت است، نکته مثبتی محسوب میشود. باید یک دوره زمانی طی شود تا بدن او بهتدریج ریکاوری کند و به شرایط عادی بازگردد. امیدوارم به لطف خدا اتفاقات خوبی برای او رخ دهد و هرچه زودتر سلامتی خود را به دست بیاورد.
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