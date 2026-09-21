روزهای آرام بازار ایلام با وفور کالاهای اساسی

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: کالاهای اساسی، یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی هر جامعه محسوب می‌شود و نقشی تعیین‌کننده در ثبات اقتصادی و آرامش اجتماعی دارد؛ از سوی دیگر در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه مواجه است، مدیریت صحیح ذخایر و توزیع به موقع کالاهای ضروری می‌تواند از بروز بحران‌های احتمالی جلوگیری کند و اطمینان خاطر را برای شهروندان به ارمغان آورد.

این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم کالاهای اساسی مانند گندم، آرد، برنج، روغن و شکر، پایه و اساس سفره مردم را تشکیل می‌دهند و هرگونه اختلال در تأمین یا توزیع آنها می‌تواند به نارضایتی عمومی و افزایش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه منجر شود؛ به همین دلیل، دولت‌ همواره تلاش می‌کنند با ذخیره‌سازی مناسب و توزیع هدفمند، از بروز مشکلات در این حوزه جلوگیری کنند.

در استان‌های مرزی مانند ایلام که علاوه بر جمعیت ساکن، میزبان زائران و مسافران بسیاری نیز هست، اهمیت تأمین کالاهای اساسی دوچندان می‌شود و نیاز است که دستگاه‌های متولی با دقت بیشتری نیازهای استان را رصد کنند و برای شرایط بحرانی و موقعیت‌های پیش‌بینی‌نشده، آمادگی کامل داشته باشند.

ذخیره‌سازی اصولی و توزیع مویرگی کالاها در سطح شهرستان‌ها، یکی از راهکارهای مؤثر برای جلوگیری از کمبود و گرانی است؛ همچنین تجربه نشان داده هرچه نظارت بر چرخه تأمین تا توزیع بیشتر باشد، رضایت عمومی نیز افزایش می‌یابد و امکان سوءاستفاده کاهش پیدا می‌کند.

بدون شک تأمین پایدار کالاهای اساسی، تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه مسئولیتی ملی و اخلاقی محسوب می‌شود که همه نهادها باید در قبال آن احساس تعهد کنند؛ در این خصوص هم دستگاه‌های ذی‌ربط همچنان پای کار هستند تا با شفافیت و پاسخگویی، زمینه اعتماد هرچه بیشتر مردم را فراهم آورند.

تأمین کالاهای اساسی در ایلام بدون مشکل انجام می‌شود

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این اداره کل به عنوان یک دستگاه اقتصادی، وظیفه تأمین، خرید، ذخیره، توزیع و فروش کالاهای اساسی و استراتژیک در سطح استان را بر عهده دارد، اظهار داشت: کالاهای اساسی و استراتژیک شامل گندم، آرد، روغن، برنج و شکر می‌شود و با توجه به شرایط جنگی موجود در کشور، این اداره کل وظیفه خود می‌داند بر اساس جمعیت هر استان، نیازهای آن را تأمین کند.

اصغر باباخانی با بیان اینکه تأمین و ذخیره کالاهای اساسی از طریق شرکت تخصصی بازرگانی ایران که زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است انجام می‌شود، تصریح کرد: برای شرایط بحرانی و هر موضوعی که ممکن است اتفاق بیفتد، آمادگی کامل وجود دارد و ذخایر لازم در استان تأمین شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان با اشاره به اینکه در بحث زمان توزیع، میزان توزیع و قیمت توزیع، تصمیم‌گیری از طریق ستاد تنظیم بازار کشور انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم با معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها صورت می‌گیرد.

باباخانی با بیان اینکه توزیع کالاهای اساسی از طریق حواله‌جاتی که به عاملین خرده‌فروشی داده می‌شود انجام می‌گیرد، گفت: این توزیع به صورت مویرگی در سطح شهرستان‌ها انجام می‌شود و کالاها به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان، همواره در تلاش است تا کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را به موقع و با قیمت مناسب تأمین کند، خاطرنشان کرد: در این زمینه، هماهنگی کاملی بین دستگاه‌های اجرایی استان وجود دارد و هیچ کمبودی در این حوزه احساس نمی‌شود.

باباخانی با تأکید بر اینکه تأمین کالاهای اساسی و استراتژیک، یکی از مهم‌ترین وظایف این اداره کل محسوب می‌شود، گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ذخایر کالاهای اساسی در استان به میزان کافی وجود دارد و مردم می‌توانند با اطمینان خاطر مایحتاج خود را تهیه کنند؛ این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

توزیع ماهانه ۶۴۰۰ تن آرد در ایلام/ هیچ کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد

معاون اداره کل غله و خدمات بازرگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه توزیع کالاها در مناطق شهری، روستایی و عشایری انجام می‌شود، اظهار داشت: علاوه بر کالاهای اساسی، توزیع آرد استان نیز بر عهده این اداره کل است و به صورت میانگین ماهیانه ۶ هزار و ۴۰۰ تن آرد در سطح استان توزیع می‌شود.

مهدی تابانی با بیان اینکه در جنگ رمضان طی دو مرحله، ۵ هزار کیسه آرد در استان توزیع شد، تصریح کرد: این توزیع از طریق فرمانداری‌ها در شهرستان‌ها انجام گرفت؛ در ایام اربعین نیز ۴ هزار و ۳۱۳ کیسه آرد از طریق عتبات به موکب‌ها تزریق شد.

معاون اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان با اشاره به اینکه از زمان جنگ رمضان تا امروز، ۲۵۰ تن برنج، ۵۰ تن روغن و ۲۵ تن شکر در استان توزیع شده است، خاطرنشان کرد: از لحاظ کالاهای اساسی مانند گندم، برنج، شکر و روغن، هیچ کمبودی در استان احساس نمی‌شود و ذخایر کافی وجود دارد.

تابانی با بیان اینکه هیچ مشکلی از لحاظ ذخایر گندم در استان وجود ندارد، گفت: استان ایلام از صادرکنندگان گندم در کشور محسوب می‌شود و این موضوع، نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در تولید این محصول استراتژیک است.

وی با اشاره به اینکه توزیع کالاهای اساسی در استان به صورت منظم و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده ادامه دارد، خاطرنشان کرد: هیچ وقفه‌ای در این روند ایجاد نشده است و مردم می‌توانند با اطمینان خاطر مایحتاج خود را تهیه کنند.

تابانی با تأکید بر اینکه اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان با تمام توان در جهت تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تلاش می‌کند، گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده با ستاد تنظیم بازار کشور و سازمان جهاد کشاورزی، توزیع کالاها به صورت مویرگی در سطح شهرستان‌ها انجام می‌شود و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

نظارت مستمر بر بازار ادامه دارد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تیم اقتصادی استان با برنامه‌ریزی دقیق، زنجیره تأمین، توزیع و انبارداری کالاهای اساسی را به صورت پیوسته کنترل می‌کند، اظهار داشت: کالاهایی مانند برنج، روغن خوراکی، شکر، گوشت قرمز و سفید و محصولات لبنی به طور مداوم پایش می‌شوند و ذخایر موجود، پاسخگوی نیاز استان است.

عباس میرزاد با بیان اینکه ارزیابی‌های انجام‌شده از میزان موجودی‌های راهبردی و سرانه مصرف روزانه استان نشان می‌دهد که بازار ایلام با هیچ‌گونه کسری کالا مواجه نیست، تصریح کرد: تأمین کالاهای اساسی، یکی از اولویت‌های اصلی تیم اقتصادی استان محسوب می‌شود و این روند با جدیت ادامه دارد.

میرزاد با تقدیر از همراهی بازاریان و کسبه امین و منصف استان، خاطرنشان کرد: گشت‌های ترکیبی با حضور دستگاه‌هایی نظیر تعزیرات حکومتی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، دانشگاه علوم پزشکی، اداره اصناف، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و پلیس اقتصادی به طور مستمر فعال هستند و با فرصت‌طلبان و متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

معاون استاندار ایلام با اشاره به اینکه با واحدهای صنفی متخلف برخورد قانونی صورت می‌گیرد، گفت: در صورت تکرار یا اصرار بر تخلف، پروانه کسب واحدهای متخلف لغو خواهد شد و هیچ اغماضی در این زمینه وجود ندارد.

میرزاد در پایان با تأکید بر اینکه نظارت همگانی نقش مهمی در کنترل بازار دارد، از شهروندان خواست هرگونه گران‌فروشی، قیمت‌نزده یا احتکار را از طریق سامانه‌های ۱۲۴ اداره صمت و ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی گزارش دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

تأمین کالاهای اساسی و نظارت مستمر بر بازار، دو عامل کلیدی در حفظ آرامش اقتصادی جامعه محسوب می‌شوند و تداوم این روند، همراه با برخورد قاطع با متخلفان و مشارکت مردمی در گزارش تخلفات، می‌تواند ثبات و اطمینان را برای مصرف‌کنندگان به ارمغان آورد.