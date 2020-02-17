تندیس شهید قاسم سلیمانی در اهواز رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی شاعری شهردار اهواز صبح دوشنبه در مراسم رونمایی از تندیس حاج قاسم سلیمانی در اهواز اظهار کرد: شهر اهواز اولین میزبان پیکر مطهر شهید قاسم سلیمانی و هم‌رزمانش بود، شهر اهواز اولین شهر ایران است که نام یک اتوبان و بلوار بزرگ را به نام این شهید بزرگوار و همچنین ابومهدی مهندس مزین کرد و امروز مفتخریم که از اولین تندیس این شهید در کشور پرده‌برداری می‌کنیم و امروز خوشحالیم که با استفاده از ظرفیت‌های درون استان، این تندیس زیبا توسط هنرمندان درون استان ساخته شده است.

وی افزود: این تندیس برای این است که یادمان بماند که مدیون چه کسی هستیم، شهرداری اهواز به دنبال این است که در راستای توسعه شهر حرکت کند، گام بردارد و پروژه‌های متعدد را در دست اجرا داریم که انشا الله به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

شهردار اهواز بیان کرد: ملت ایران یاد شهدا را به ویژه این شهید بزرگوار را گرامی خواهد داشت و در قلب ما زنده و جاودان خواهد بود و پرچمی که برافراشت در اهتزاز خواهد بود.

غلامرضا شریعتی استاندار خورستان نیز در این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به واسطه خدمات سردار در زمان جنگ و سیل اخیر به استان خوزستان و برگزاری تشیع با شکوه پیکر آن بزرگوار تلاش شد که اولین استانی باشیم که از تندیس شهید رونمایی می‌شود.

استاندار خوزستان اضافه کرد: شهدا الگوهای جامعه هستند و باید با انجام فعالیت‌های مختلف فرهنگی و ترویجی یاد و خاطرشان همیشه ماندگار باشد.