  1. استانها
  2. خوزستان
۲۸ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۴۸

تندیس شهید قاسم سلیمانی در اهواز رونمایی شد

تندیس شهید قاسم سلیمانی در اهواز رونمایی شد

اهواز- تندیس سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در سه راه فرودگاه شهر اهواز رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی شاعری شهردار اهواز صبح دوشنبه در مراسم رونمایی از تندیس حاج قاسم سلیمانی در اهواز اظهار کرد: شهر اهواز اولین میزبان پیکر مطهر شهید قاسم سلیمانی و هم‌رزمانش بود، شهر اهواز اولین شهر ایران است که نام یک اتوبان و بلوار بزرگ را به نام این شهید بزرگوار و همچنین ابومهدی مهندس مزین کرد و امروز مفتخریم که از اولین تندیس این شهید در کشور پرده‌برداری می‌کنیم و امروز خوشحالیم که با استفاده از ظرفیت‌های درون استان، این تندیس زیبا توسط هنرمندان درون استان ساخته شده است.

وی افزود: این تندیس برای این است که یادمان بماند که مدیون چه کسی هستیم، شهرداری اهواز به دنبال این است که در راستای توسعه شهر حرکت کند، گام بردارد و پروژه‌های متعدد را در دست اجرا داریم که انشا الله به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

شهردار اهواز بیان کرد: ملت ایران یاد شهدا را به ویژه این شهید بزرگوار را گرامی خواهد داشت و در قلب ما زنده و جاودان خواهد بود و پرچمی که برافراشت در اهتزاز خواهد بود.

غلامرضا شریعتی استاندار خورستان نیز در این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به واسطه خدمات سردار در زمان جنگ و سیل اخیر به استان خوزستان و برگزاری تشیع با شکوه پیکر آن بزرگوار تلاش شد که اولین استانی باشیم که از تندیس شهید رونمایی می‌شود.

استاندار خوزستان اضافه کرد: شهدا الگوهای جامعه هستند و باید با انجام فعالیت‌های مختلف فرهنگی و ترویجی یاد و خاطرشان همیشه ماندگار باشد.

کد مطلب 4854941

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها