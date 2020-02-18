  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۲۹

صادق کرمیار با «وامانده» به دیدار مخاطبانش می‌رود

صادق کرمیار با «وامانده» به دیدار مخاطبانش می‌رود

تازه‌ترین رمان صادق کرمیار با عنوان «وامانده» به زیر چاپ رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق کرمیار تازه‌ترین رمان خود را با عنوان «وامانده» از سوی نشر گستره زیر چاپ برد.

کرمیار در این رمان داستانی اجتماعی با تم مهاجرت از شهرستان‌ها به تهران در فضای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نیز ناکامی‌ها و تلخ‌کامی‌های زندگی شهری را دستمایه خود قرار داده است و در کنار آن نگاهی انتقادی و تلخ به پدیده بروکراسی و آسیب‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در فضای ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی دارد.

این کتاب با صدور مجوز انتشار آن از سوی این ناشر در دستور چاپ قرار گرفته است.

‌کرمیار دو سال پیش نیز رمان مستوری را با تم مفاسد اقتصادی در کشور از سوی انتشارات کتاب جمکران منتشر کرده بود که نگاهی جسورانه به این موضوع داشت.

این کتاب در ایام نمایشگاه بین‌المللی کتاب از سوی ناشر عرضه خواهد شد.

صادق کرمیار نویسنده و روزنامه‌نگار و خالق رمان ماندگار «نامیرا» است که پیش از این در جایزه ادبی جلال‌آل احمد نیز تجلیل شده بود.

کد مطلب 4855683
حمید نورشمسی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها