«نجباء» تصمیم خود برای حمله به آمریکا را گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» در گزارشی بهقلم «سِث جی فرانتزمن» تهدید مقاومت اسلامی نُجَباء مبنی بر انتقامگیری قریبالوقوع از اشغالگران آمریکایی را مورد اشاره قرار داد.
در این گزارش که با تیتر «نُجَباء عراق از آغاز شمارش معکوس برای حمله به نیروهای آمریکایی خبر داد» منتشر شده، آمده است: جنبش نُجَباء با انتشار پیامی در حساب توئیتری سخنگوی خود، نظامیان آمریکایی حاضر در عینالاسد و سایر پایگاهها را تهدید کرد که «ما از آنچه فکر میکنید به شما نزدیکتریم.
بهنوشته جروزالم پست، در این پیام از تصویری استفاده شده که نشاندهنده رصد شبانه یک خودرو زرهپوش متعلق به ارتش آمریکا است.
منبع صهیونیستی در ادامه خاطرنشان کرده است: پیشتر نیز «اکرم الکعبی» دبیرکل نُجَباء، طی یک سخنرانی با در دست داشتن عکسهایی از پهپادهای متعلق به ارتش ایالاتمتحده، به نیروهای آمریکایی هشدار داده بود که شمارش معکوس برای پس گرفتن حق حاکمیت عراق آغاز شده است.
روزنامه صهیونیستی سپس در معرفی نُجَباء اضافه میکند: این گروه با حضور نیروهای خارجی در عراق مخالف است و آنها را اشغالگر میداند. ضمناً بر این باور است که ایران، حزبالله لبنان، انصارالله و حشد شعبی عراق در کنار یکدیگر تشکیلدهنده «امپراتوری مقاومت» هستند که با آمریکا مقابله میکنند.
گزارشنویس جروزالم پست با تشبیه ادبیات مسئولان ارشد نُجَباء به مواضع فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و سیدحسن نصرالله، میافزاید: تندتر شدن لحن تهدیدهای نُجَباء در هفته اخیر و تصریح به تلافی خونهای ریخته شده در فرودگاه بغداد که به ترور [سپهبد شهید] قاسم سلیمانی اشاره دارد نشان میدهد آنها برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی تصمیم خود را گرفتهاند.
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