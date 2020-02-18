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۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۳۳

در گفتگو با مهر اعلام شد

گوشت گوسفندی ۱۰ هزارتومان گران شد/قیمت از مرز ۱۰۰ هزارتومان گذشت

گوشت گوسفندی ۱۰ هزارتومان گران شد/قیمت از مرز ۱۰۰ هزارتومان گذشت

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش ۱۰ هزارتومانی قیمت این نوع گوشت خبر داد و گفت: خروج دام از مرزهای غربی کشور و بارندگی های اخیر دلیل این رشد قیمت بوده است.

علی اصغر ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش ۱۰ هزارتومانی قیمت گوشت گوسفندی در بازار خبر داد و گفت: شرایط بازار گوشت طی یکی دو هفته اخیر متلاطم بوده و در حدود ۱۰ روز اخیر قیمت هرکیلوگرم گوشت گوسفندی ۱۰ هزارتومان افزایش یافته است.

وی ادامه داد: قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه خرید مغازه دار از ۸۲ هزارتومان به ۹۲ هزارتومان رسیده که این کالا با اعمال ۱۰ درصد سود به مصرف کنندگان عرضه می‌شود (قیمت برای مصرف کننده با اعمال ۱۰ درصد سود ۱۰۱ هزار و ۲۰۰ تومان است).

ملکی تصریح کرد: بخشی از دام کشور از مرزهای غربی (بانه) به صورت غیرقانونی خارج می‌شود که ما این مساله را رصد و به مسئولان مرتبط به صورت تلفنی یا مکتوب اعلام کرده ایم که آنها نیز قول رسیدگی داده اند.

وی ادامه داد: همچنین بارش‌هایی که اتفاق افتاد منجر به اختلال در حمل و نقل و کمبود در بازار شد البته نقش قاچاق در این زمینه پررنگ‌تر است.

ملکی درباره اینکه پیش بینی می‌کنید طی روزهای آینده شرایط بازار به چه صورت باشد؟، گفت: در صورتی که مسئولان با قاچاق برخورد جدی تری داشته باشند و این کار متوقف شود حتماً تأثیر آن را در بازار و ایجاد شرایط متعادل‌تر خواهیم دید.

کد مطلب 4855900

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