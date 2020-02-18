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۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۵:۰۱

مدیر بهره‌برداری شرکت گاز خوزستان:

تأمین گاز خانگی اولویت نخست شرکت گاز خوزستان است

تأمین گاز خانگی اولویت نخست شرکت گاز خوزستان است

اهواز- مدیر بهره‌برداری شرکت گاز خوزستان گفت: بر اساس اولویت‌ها، تأمین گاز با بخش «خانگی» است و پس از آن به بخش «عمومی» منتهی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر نکونام پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران درباره نوع خدمات‌رسانی شرکت گاز هنگام کاهش دما در استان اظهار کرد: طبق قراردادهایی که با همه صنایع صورت گرفته است، شرکت گاز متعهد به تأمین گاز فقط در هشت ماه از سال یعنی در فصول غیر سرد است.

وی افزود: ۵۰ سال از تأسیس شرکت گاز استان خوزستان می‌گذرد و در تمام این مدت به محض برودت هوا، بر اساس اولویت‌ها، تأمین گاز با بخش «خانگی» و پس از آن بخش «عمومی» که شامل بیمارستان‌ها، رستوران‌ها، نانوایی‌ها و هتل‌ها منتهی می‌شود.

مدیر بهره‌برداری شرکت گاز خوزستان با اشاره به محدودیت‌هایی که در خصوص مصرف گاز اعلام می‌شود، تصریح کرد: اگر محدودیت‌هایی در خصوص مصرف گاز اعلام می‌شود قطعاً با هماهنگی شرکت ملی گاز است.

نکونام گفت: شرکت گاز خوزستان تاکنون طبق تعهدات خود عمل کرده و از دستورات لازم برای تأمین گاز در هیچ زمینه‌ای سرپیچی نشده است.

وی با اشاره به برنامه‌های شرکت گاز خوزستان، بیان کرد: برنامه ما در سال جدید این است که به محض اینکه دو شهر قلعه خواجه و آبژدان از توابع خوزستان که شهرهای جدید هستند به شبکه گاز رسانی متصل و گازدار می‌شوند.

مدیر بهره‌برداری شرکت گاز خوزستان در رابطه با میزان مشترکان خانگی، اظهار کرد: به طور کلی یک میلیون و بیست هزار مشترک داریم که از این تعداد ۶۰۰ مشترک آن عمده هستند.

وی افزود: در حوزه «صنایع» حدود ۳۰ صنعت فوق عمده داریم که نیروگاه‌ها و پتروشیمی و صنایع فولاد جز صنایع فوق عمده هستند.

مدیر بهره‌برداری شرکت گاز خوزستان در رابطه با فعالیت‌های بهره‌برداری این شرکت، افزود: همه خدمات در راستای نگهداری، تعمیرت، حفظ پایداری گاز، ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، تأمین گاز و انرژی برای صنایع کوچک و بزرگی است که از گاز به عنوان سوخت و یا خوراک استفاده می‌کنند.

کد مطلب 4856184

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