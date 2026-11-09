به گزارش خبرگزاری مهر، سردار دلاور القاصی‌مهر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از ویلاها، باغات و اماکن خصوصی در شهرستان چهارباغ، شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت‌ها در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، دو سارق را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان البرز ادامه داد: بررسی‌های پلیسی نشان داد متهمان در سرقت اموال و تجهیزات ویلاها و باغات، احشام و زیورآلات دست داشته‌اند.

سردار القاصی‌مهر با اشاره به دستگیری یک مالخر در این پرونده گفت: متهمان در جریان تحقیقات پلیسی به ۸۰ فقره سرقت اعتراف کردند.

وی در پایان از شهروندان خواست با ایمن‌سازی ویلاها و باغات خود، موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.