به گزارش خبرنگار مهر، محرم ارشد در حاشیه بازدید خبرنگاران از کارخانه آرد، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: نظارت بر فرایند تولید آرد کامل امروز در حضور شما انجام شد و همان‌گونه که مشاهده کردید، گندمی که از بهترین مزارع استان تهیه شده است، دقیقاً به آرد تبدیل می‌شود و در فرایند تولید نه چیزی به آن افزوده و نه بخشی از آن حذف می‌شود.

وی افزود: اما بر اساس گزارش دستگاه‌های مسئول، تا چندی پیش در مراحل تولید، بخش‌های با ارزش غذایی بالای این گندم حذف می‌شد که ما بر آن شدیم بر اساس تصمیمات استانی، کشوری و شهرستانی، همه بخش‌های گندم را برای صیانت از سلامت مردم حفظ کنیم.

معاون توسعه و برنامه‌ریزی فرمانداری اردبیل در پاسخ به این پرسش که آیا نان تولیدشده در اردبیل هیچ مشکلی ندارد، گفت: از نظر کیفیت، گندم‌هایی که ما در این کارخانه‌ها مصرف می‌کنیم بهترین گندم‌های استان هستند؛ بسیاری از استان‌ها متقاضی این گندم ما هستند و ما اینها را صیانت و حفظ می‌کنیم. البته بخشی از تولیدات گندم را به استان‌های مجاور می‌فرستیم، اما بهترین گندم‌ها متعلق به استان اردبیل و شهرستان اردبیل است.