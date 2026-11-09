به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بررسی تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد که میزان تأمین ارز اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی از آغاز سال جاری تا هفدهم آبان‌ماه، با تجربه‌کردن یک روند افزایشی ۲۵ درصدی، به رقم ۳ میلیارد و ۵۷۴ میلیون دلار بالغ گردیده است؛ این در حالی است که طی بازه زمانی مشابه در سال گذشته، میزان ارز تأمین‌شده برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی معادل ۲ میلیارد و ۸۶۸ میلیون دلار ثبت شده بود.

افزون بر این، مطابق با آخرین آمارهای رسمی بانک مرکزی، حجم کل ارز اختصاص‌یافته به بخش دارو و تجهیزات پزشکی تا تاریخ هفدهم آبان‌ماه سال جاری به ۴ میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار رسیده، حال آنکه این رقم در مدت مشابه سال قبل ۳ میلیارد و ۲۹۰ میلیون دلار اعلام شده بود.

حمایت از شرکت های دارویی و تقویت پایداری زنجیره تأمین دارو با تسهیلات ریالی



بانک مرکزی افزون بر پیاده‌سازی مجموعه تدابیر ارزی خود و برقراری تعاملاتی نزدیک با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صیانت از شرکت‌های داروسازی و تحکیم پایداری زنجیره تأمین دارو را همانند سال‌های پیشین در بخش اعطای تسهیلات ریالی نیز به عنوان یکی از تکالیف اصلی خود دنبال نموده و به‌منظور پاسداری از امنیت دارویی کشور، افزایش گنجایش اعتباری و تسهیل روند دسترسی بنگاه‌های واجد شرایط به منابع مالی را از طریق بانک‌های عامل به مرحله اجرا درآورده است.

با توجه به مصوبات اتخاذشده در این بانک، مقرر شد مبلغ ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی جهت پرداخت به مجموعه‌های معرفی‌شده از سوی سازمان غذا و دارو، در چارچوب ضوابط و مقررات جاری و از محل منابع داخلی بانک‌های منتخب تخصیص یابد. بر همین اساس، عملکرد شبکه بانکی در زمینه پرداخت وام به شرکت‌های مذکور تا تاریخ هفدهم آبان‌ماه ۱۴۰۵، بالغ بر ۱۵۳۰ هزار میلیارد ریال گزارش شده که گویای همکاری حداکثری بانک‌ها در این عرصه است.

به‌منظور رفع موانع موجود بر سر راه تأمین مالی و تضمین تحقق این پرداخت‌ها، بانک مرکزی تمهیدات ویژه‌ای را به تصویب هیأت عالی خود رسانده است؛ بر این اساس، سقف تسهیلات و تعهدات قابل پرداخت به بنگاه‌های دارویی، تجهیزات پزشکی، واحدهای سازنده شیرخشک و غذاهای ویژه، از ۹۰ درصد به ۱۵۰ درصد فروش سال قبل ارتقا یافته است.

همچنین، سقف اعتباری تسهیلات و تعهدات کلان تا میزان ۳۰ درصد سرمایه پایه بانک‌ها افزایش یافته و برخی محدودیت‌های بانکی مربوط به چک‌های برگشتی رفع‌سوءاثرنشده و دین غیرجاری اشخاص هم‌گروهِ ذی‌نفع واحد، تا پایان سال ۱۴۰۵ برای شرکت‌های معرفی‌شده از سوی وزارت بهداشت اعمال نخواهد شد.

تسهیل تأمین ارز با ابزارهای نوین



در راستای کاهش فشارهای نقدینگی، بانک مرکزی قابلیت استفاده از پتانسیل اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) را برای شرکت‌های واجد شرایط تمدید کرده است. به استناد بخشنامه شماره ۱۱۲۲۴۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۴، بنگاه‌های واردکننده اقلام سلامت‌محور این امکان را دارند که پس از کسب تأییدیه وزارت بهداشت، از طریق به‌کارگیری اوراق گام نسبت به خرید مدت‌دار ارز مبادرت ورزند. این سازوکار، علاوه بر کاستن از فشار تأمین نقدینگی اولیه، بازه زمانی مناسب‌تری را جهت پرداخت معادل ریالی ارز تخصیص‌یافته به وجود آورده و به صیانت از سرمایه در گردش فعالان این حوزه یاری می‌رساند.