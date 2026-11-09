به گزارش خبرنگار مهر، فهرست جدید تیم ملی فوتبال ایران برای دو دیدار تدارکاتی مقابل فلسطین و عراق در شرایطی از سوی امیر قلعه‌نویی اعلام شد که هشت بازیکن شاغل در لیگ‌های خارجی در فهرست سرمربی تیم ملی قرار دارند؛ با این حال غیبت شهاب زاهدی مهاجم گلزن جوهور دارالتعظیم مالزی، یکی از نکات قابل توجه این فهرست است.

علی نعمتی، مدافع لوسیل قطر، محمد قربانی، هافبک الوحده امارات، جعفر سلمانی، بازیکن الطلبه عراق، سعید عزت‌اللهی و سردار آزمون دو بازیکن شباب الاهلی امارات، دنیس اکرت مهاجم استاندارد لیژ بلژیک، محمد محبی، بازیکن رییکا کرواسی و محمدجواد حسین‌نژاد هافبک دینامو ماخاچ‌قلعه روسیه، هشت لژیونری هستند که در فهرست جدید قلعه‌نویی حضور دارند.

در این میان نام شهاب زاهدی مهاجم ایرانی تیم جوهور دارالتعظیم مالزی در فهرست جدید تیم ملی دیده نمی‌شود بازیکنی که در فصل جاری عملکرد گلزنی قابل توجهی داشته و در ۱۵ مسابقه‌ای که با پیراهن این تیم به میدان رفته موفق به ثبت ۱۳ گل شده است.

غیبت زاهدی در شرایطی رقم خورده که او با این آمار، یکی از آماده‌ترین مهاجمان ایرانی شاغل در خارج از کشور به شمار می‌رود، اما قلعه‌نویی تصمیم گرفته است در فهرست جدید خود از مهاجمان دیگری استفاده کند.