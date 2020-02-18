به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات و رسانه دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، در دوازدهمین دوره از جشنواره هنرهای تجسمی فجر و در ادامه سیاست هایی که در بخش رونق بازار هنر از سال گذشته آغاز شده بود، امسال ۳۳ گالری با ۳۳۵ اثر در بخش چارسوی هنر حضور دارند و این آثار برای نمایش و فروش ارائه می شود.

یک گروه انتخابی طی سال فعال بوده اند ‌تا کمیت و کیفیت فعالیت گالری های کشور را ارزیابی کنند. چارسوی هنر برآیند نمایشگاه های سالیانه ‌گالری ها خواهد بود. ‌

گالری های تهران و شهرستان ها آثار خود را به دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر می آوردند که به ۲ صورت این آثار نمایش داده می شوند. بخشی از آنها در غرفه های ‌گالری ها به نمایش گذاشته می شود و برخی نیز به صورت یک نمایشگاه واحد خواهد بود و آثار کنار هم بدون نام گالری چیدمان می شوند و ۲ طبقه در موسسه فرهنگی هنری صبا برای این منظور در نظر گرفته شده است.

بخش چارسوی هنر امسال در قالب ۱۶ غرفه و ۲۲ اکسپو برگزار می شود. تعداد آثاری که در بخش غرفه‌ها به نمایش در می آید، ۲۱۰ اثر و تعداد آثار بخش اکسپو نیز ۱۲۵ اثر است.

نگارخانه های چاسوی هنر ۹۸ (به ترتیب الفبا) عبارتند از آریانا (تهران)، آس (تهران)، آگ ‌(تهران)، آسوریک (مازندران/سلمان‌شهر)، آویسنیت (یزد)، اثر (تهران)، احسان (تهران)، ‌اسپیناس (تهران)، ایده (تهران)، باروک (تهران)، ترانه باران (تهران)، تِم (تهران)، ثالث ‌(تهران)، جاوید (تهران)، دستان (تهران)، دیبا (اصفهان)، راضی (یزد)، رنگ و ترنگ ‌(مازندران/تنکابن)، ژینوس (تهران)، شَلمان (تهران)، شَمیده (تهران)، شیرین (تهران)، شیث ‌(تهران)، عکاسان جوان (تهران)، گویا (تهران)، لاجوردی (تهران)، محسن (تهران)، مژده ‌(تهران)، ملک (تهران)، نقش و خط (تهران)، هفت آینه (مازندران/ساری)، هگمتانه (همدان)، ‌هونره (اصفهان).

دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از روز ۲۹ بهمن تا ۵ اسفند در فرهنگستان هنر، موسسه صبا ‌برگزار می شود. ‌