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۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۹:۴۱

تجسمی فجر ۱۲ در آینه مهر؛

۳۳۵ اثر در گالری‌های کشور در معرض دید قرار می‌گیرد

۳۳۵ اثر در گالری‌های کشور در معرض دید قرار می‌گیرد

امسال و در بخش چارسوی هنر دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، آثار گالری های کشور با ۳۳۵ اثر در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات و رسانه دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، در دوازدهمین دوره از جشنواره هنرهای تجسمی فجر و در ادامه سیاست هایی که در بخش رونق بازار هنر از سال گذشته آغاز شده بود، امسال ۳۳ گالری با ۳۳۵ اثر در بخش چارسوی هنر حضور دارند و این آثار برای نمایش و فروش ارائه می شود.

یک گروه انتخابی طی سال فعال بوده اند ‌تا کمیت و کیفیت فعالیت گالری های کشور را ارزیابی کنند. چارسوی هنر برآیند نمایشگاه های سالیانه ‌گالری ها خواهد بود. ‌

گالری های تهران و شهرستان ها آثار خود را به دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر می آوردند  که به ۲ صورت این آثار نمایش داده می شوند. بخشی از آنها در غرفه های ‌گالری ها به نمایش گذاشته می شود و برخی نیز به صورت یک نمایشگاه واحد خواهد بود و آثار کنار هم بدون نام گالری چیدمان می شوند و ۲ طبقه در موسسه فرهنگی هنری صبا برای این منظور در نظر گرفته شده است.

بخش چارسوی هنر امسال در قالب ۱۶ غرفه و ۲۲ اکسپو برگزار می شود. تعداد آثاری که در بخش غرفه‌ها به نمایش در می آید، ۲۱۰ اثر و تعداد آثار بخش اکسپو نیز ۱۲۵ اثر است.

نگارخانه های چاسوی هنر ۹۸ (به ترتیب الفبا) عبارتند از آریانا (تهران)، آس (تهران)، آگ ‌(تهران)، آسوریک (مازندران/سلمان‌شهر)، آویسنیت (یزد)، اثر (تهران)، احسان (تهران)، ‌اسپیناس (تهران)، ایده (تهران)، باروک (تهران)، ترانه باران (تهران)، تِم (تهران)، ثالث ‌(تهران)، جاوید (تهران)، دستان (تهران)، دیبا (اصفهان)، راضی (یزد)، رنگ و ترنگ ‌(مازندران/تنکابن)، ژینوس (تهران)، شَلمان (تهران)، شَمیده (تهران)، شیرین (تهران)، شیث ‌(تهران)، عکاسان جوان (تهران)، گویا (تهران)، لاجوردی (تهران)، محسن (تهران)، مژده ‌(تهران)، ملک (تهران)، نقش و خط (تهران)، هفت آینه (مازندران/ساری)، هگمتانه (همدان)، ‌هونره (اصفهان).

دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از روز ۲۹ بهمن تا ۵ اسفند در فرهنگستان هنر، موسسه صبا ‌برگزار می شود. ‌

کد مطلب 4856210
زهرا منصوری

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