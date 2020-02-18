به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، علی اصغر مونسان در مراسم تجلیل از میراث بانان برگزیده ضمن قدردانی از عملکرد خوب فرماندهی و کارکنان یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور، گفت: حفاظت از اموال ملت و مردم کار با ارزشی است؛ اموال ملی هویت یک کشور و تاریخ محسوب می‌شود، هویت چیزی نیست که بتوان آن را ایجاد کرد بلکه برگرفته از تاریخ یک ملت است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور تصریح کرد: علیرغم کمبود نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات، خوشبختانه با فرماندهی هوشمندانه سردار "رحمت الهی" فرمانده یگان حفاظت از میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و تلاش شبانه روزی سایر فرماندهان یگان‌های حفاظت در سراسر کشور شاهد موفقیت‌های چشمگیر در عرصه حفاظت از اموال ملی و مردمی هستیم و این مأموریت به نحو احسن انجام شده است.