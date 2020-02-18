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۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۸:۰۷

موسسان تصریح کرد

کسب موفقیت‌های چشمگیر یگان حفاظت در حراست از اموال ملی و مردمی

کسب موفقیت‌های چشمگیر یگان حفاظت در حراست از اموال ملی و مردمی

وزیر میراث فرهنگی گفت: علیرغم کمبودها و مشکلات موجود با تلاش شبانه روزی فرماندهان یگان‌های حفاظت در سراسر کشور شاهد موفقیت‌های چشمگیر در عرصه حفاظت از اموال ملی و مردمی هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، علی اصغر مونسان در مراسم تجلیل از میراث بانان برگزیده ضمن قدردانی از عملکرد خوب فرماندهی و کارکنان یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور، گفت: حفاظت از اموال ملت و مردم کار با ارزشی است؛ اموال ملی هویت یک کشور و تاریخ محسوب می‌شود، هویت چیزی نیست که بتوان آن را ایجاد کرد بلکه برگرفته از تاریخ یک ملت است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور تصریح کرد: علیرغم کمبود نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات، خوشبختانه با فرماندهی هوشمندانه سردار "رحمت الهی" فرمانده یگان حفاظت از میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و تلاش شبانه روزی سایر فرماندهان یگان‌های حفاظت در سراسر کشور شاهد موفقیت‌های چشمگیر در عرصه حفاظت از اموال ملی و مردمی هستیم و این مأموریت به نحو احسن انجام شده است.

کد مطلب 4856355

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