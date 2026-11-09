افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه، گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه پژو ۴۰۵ تاکسی با خودروی پراید در محور سنقر ـ همدان، محدوده یک کیلومتری پیش از روستای یوسفجرد، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه (EOC) اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات جاده‌ای شهید بنی‌عامریان (باوله) جمعیت هلال‌احمر شهرستان سنقر به محل حادثه اعزام شد و اقدامات امدادی را آغاز کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با اشاره به مصدومیت ۶ نفر در این حادثه تصریح کرد: نجاتگران پس از حضور در محل، وضعیت مصدومان را ارزیابی کرده و اقدامات اولیه امدادی و پیش‌بیمارستانی را انجام دادند.

یگانه ادامه داد: در جریان این عملیات، یک نفر از مصدومان که داخل خودرو محبوس شده بود، رهاسازی شد و سه مصدوم نیز توسط نیروهای هلال‌احمر برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان سنقر انتقال یافتند.

وی خاطرنشان کرد: سه مصدوم دیگر این حادثه نیز توسط نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی به مراکز درمانی منتقل شدند و خوشبختانه این سانحه هیچ فوتی در صحنه نداشت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه در پایان بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به اصول ایمنی و احتیاط بیشتر رانندگان در محورهای مواصلاتی تأکید کرد.