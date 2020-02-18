به گزارش خبرنگار، مهدی زندیه وکیلی روز سه شنبه در نشست شورای حفاظت از منابع آب استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: پیرو تأکیدات استاندار مرکزی جلساتی با معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و تفاهم نامه‌ای بین معاونت علمی رئیس جمهور و استانداری مرکزی به منظور استفاده از مهارت شرکت‌های دانش بنیان برای بررسی کیفیت آب شرب در شهرستان فراهان منعقد شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی ادامه داد: در گذشته یکی از دلایل آلودگی آب چاه‌های شهرستان اراک بالا بودن نیترات بوده است که انتظار می‌رود با اقدامات انجام شده بر کیفیت روز افزون منابع آبی استان افزوده شود.

وی گفت: در حال حاضر کیفیت آب چاه‌های اراک به دلیل استفاده از شبکه آب و فاضلاب با روند رو به بهبود همراه است که گامی مثبت در این حوزه محسوب می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی بیان داشت: در بخش‌های مختلف کیفیت خروجی آب و فاضلاب استان مرکزی در حد استاندارد می‌باشد.