مردم حضور معناداری در انتخابات دارند/ باید پیام ملت را بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با حضور در ستاد انتخابات کشور و به منظور شرکت در انتخابات یازدهمین مجلس شورای اسلامی و اولین میاندوره‌ای خبرگان رهبری رأی خود را به صندوق انداخت.

وی سپس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خوشبختانه خبرهایی که از سراسر کشور در دو ساعت اول رأی‌گیری به وزارت کشور رسیده، حضور مردم مشابه انتخابات گذشته، حضور خوب و معناداری است.

وی عنوان کرد: امیدوار هستیم که مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از نهادهای مهم و تأثیرگذار کشور نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در مسائل کشور داشته‌ باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: در فضای عمومی کشور، معمولاً مجلس می‌تواند نقش سازنده و مؤثری داشته باشد و همچنین می‌تواند نقش تعیین کننده در حل مشکلات مردم داشته باشد.

جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت و مجلس به عنوان دو نهاد اصلی‌ در حل مسائل و مشکلات کشور تعیین کننده هستند و با همدلی و همکاری یکدیگر می‌توانند قدم‌های بسیار بزرگی بردارند، گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس با پشتوانه خوب مردمی انتخاب شوند تا مجلس آینده بتواند گره‌های جدی که امروز در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، سیاست خارجی، فرهنگی و اجتماعی و در سایر بخش‌ها به خصوص در معیشت مردم داریم، به راهکارهای اجرایی خوبی دست یابیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پیام انتخابات و حضور مردم در پای صندوق‌ها به دشمنان و آمریکا چیست؟خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها نه تنها در یک سال گذشته، بلکه در این ۴۱ سال که از عمر انقلاب می‌گذرد هر کاری توانسته‌اند علیه ملت ایران انجام دهند، داده‌اند.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: جایی که توانسته‌اند عملیات نظامی انجام دهند، انجام داده‌اند و کارهای ضدانسانی مانند ساقط کردن هواپیمای مسافربری با ۲۹۰ سرنشین انجام داده‌اند، در جنگ کمک‌های جدی به دشمن ما ارائه کرده‌اند.

جهانگیری ادامه داد: قبل از انقلاب در کودتای ۲۸ مرداد از رژیم گذشته حمایت‌ کرد و نمونه آخر آن هم ترور سردار عزیز ما سردار سلیمانی است که یک مقام مهم نظامی و تأثیرگذار در مسائل داخلی و بین‌المللی بود. پیداست که ملت ایران به چنین دشمن بی‌رحمی هیچ توجهی می‌کند و راه خود را می‌شناسد و می‌داند در هر موقعیتی باید چه اقدامی انجام دهد.

معاون اول رئیس‌جمهور بیان کرد: حتی سیاسیون داخل کشور، گاهی اوقات مردم ایران را خوب نمی‌شناسند. نظر و رأی مردم ایران همواره تعیین کننده بوده‌ و صندوق رأی یکی از جاهایی است که مردم ایران از طریق آن با همه به روشی که علاقه داشته باشند، سخن می‌گویند.

جهانگیری در پایان اظهار داشت: ما باید پیام مردم را به خوبی بگیریم و انحراف در پیام مردم، به مصلحت کشور نیست. آن چیزی که از پیام مردم بعد از اعلام نتایج انتخابات اعلام می‌شود، باید برای همه ما قابل استفاده باشد.