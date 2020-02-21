راه حل مشکلات اقتصادی کشور تکیه بر اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد نیک دین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تمامی اقلیت های مذهبی نیز همپای مسلمانان به سرنوشت کشور ایران علاقه مند هستند و به یقین با مشارکت در انتخابات وحدت و همدلی را رقم خواهند زد.

وی افزود: مطابق فرموده رهبر انقلاب امروز همه ایرانیان با هر عقیده، آیین و مذهبی با اتحاد و همدلی حضوری پرشور در انتخابات داشتند.

موبد زرتشتیان اصفهان با اشاره به اینکه حضور پرشور همه اقشار و ادیان در انتخابات موجب قدرتمندی ایران اسلامی در برابر دشمنان است، بیان داشت: مشکلات کشور راه حل خود را دارد و به ویژه عقیده دارم تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور تکیه بر اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر انقلاب است.

نمایندگان مجلس باید صادقانه به وعده های خود برای خدمت به مردم عمل کنند

نیک دین تاکید کرد: در این راستا نمایندگان مجلس باید صادقانه به وعده های خود برای خدمت به مردم عمل کنند و خداوند را در این راه مدنظر بگیرند.

وی ادامه داد: باید به یاد داشته باشیم که شهدای انقلاب و دفاع مقدس که از میان همه ادیان نیز در میان آنها وجود داشتند تنها امنیت و آسایش ایران اسلامی را در سر می پروراندند و ما نیز باید برای حفظ همین امنیت و پاسداشت آن و خنثی کردن توطئه های دشمنان در انتخابات شرکت کنیم.