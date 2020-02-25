شهروندان به جای نگرانی بهداشت فردی را رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا نجاری در جلسه فوق العاده بررسی وضعیت ویروس کرونا که سه شنبه شب در استانداری برگزار شد اظهارداشت: باید اطلاعات درست به مردم بدهیم و آنها را از نگرانی و استرس بی مورد که توانمندی آنها را کاهش می‌دهد خارج کنیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین بیان کرد: زدن ماسک فقط برای کسانی که بیماری دارند و دچار عفونت و مشکلات تنفسی هستند توصیه می‌شود و برای افراد عادی ضروری نیست و حتی برخی مواقع می‌تواند به دلیل اطمینان خاطر در انتقال آلودگی سریع‌تر عمل کند و منشأ آلودگی شود اما افرادی که عفونت دارند حتماً برای پیشگیری باید ماسک بزنند.

نجاری یادآور شد: توصیه می‌کنیم افراد سالم ماسک نزنند اما با رعایت فاصله از مردم تا یک متر، نرفتن به مراکز پر جمعیت و شلوغ، از ابتلاء به این ویروس پیشگیری کنند.

وی افزود: دوران نهفتگی ویروس تا ۹ روز است و هرچه فضا مرطوب باشد باقی می‌ماند اما با گرم شدن هوا این ویروس هم نابود می‌شود و ما با شستن مداوم دست‌ها به مدت ۳۰ ثانیه می‌توانیم با آن مقابله کنیم.

نجاری از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست با آموزش کارکنان خود و رعایت بهداشت فردی در ادارات و نیز ضد عفونی کردن محیط‌های کاری در مبارزه با این ویروس مشارکت کنند.

استراحت در منزل بهترین راه درمان / ۱۰ مورد مشکوک منفی است

و ی بیان کرد :۷۰ درصد مردم در صورت مشاده علائم اولیه فقط با استراحت در منزل می‌توانند بهبود پیدا کنند و در صورت شرایط بحرانی بهتر است به درمانگاه مراجعه شود.

نجاری گفت: آنچه رخ داده اینکه ۱۰ مورد نمونه برداری از افراد مشکوک در روزهای اخیر انجام شده و جواب همه منفی بوده و خوشبختانه در حال حاضر استان پاکی در موضوع ویروس کرونا هستیم ولی باید مراقب باشیم و پیشگیری را جدی بگیریم.

وی از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست در برنامه‌های پیشگیری مشارکت و همکاری بیشتری داشته باشند و از الکل و وایتکس رقیق شده برای ضد عفونی مکان‌ها استفاده کنند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین تصریح کرد: متأسفانه با جنجال رسانه‌ای ترس و نگرانی شدیدی در جامعه ایجاد شده در حالی که با برخی اقدامات ساده و مستمر می‌توانیم ویروس را از خود دور کنیم و در این میان اگر همه ماسک بزنند فضای ایجاد شده موجب ترس بی مورد خواهد شد لذا اکیداً توصیه می‌کنیم این حرکت هیچ تأثیری در پیشگیری از بروز بیماری ندارد و فقط برای بیماران تنفسی لازم است.

وی اضافه کرد: محتوای آموزشی توسط دانشگاه علوم پزشکی تهیه شده که در اختیار ادارات قرار می‌گیرد اما باید آن را توزیع کرده و کارمندان را توجیه کنید و اگر مشاهده شد یکی از کارکنان عفونت دستگاه تنفسی یا تب شدید، سرفه و آب ریزش بینی دارد به منزل هدایت شده تا استراحت کامل کند و این روش بهترین راه درمان و پیشگیری است.

نجاری افزود: بهترین راه این است که مراکز پرتجمع را کاهش دهیم و نگذاریم شهروندان در این مراکز حضور یابند و جلسات، همایش‌ها، جشن‌ها، سینماها و سالن‌های ورزشی تعطیل شوند.

وی گفت: در امحای پسماند باید جدی تر باشید و پسماند مطب‌ها و بیمارستانها هر روز جمع آوری و به صورت بهداشتی دفن شود و شهرداری‌ها کمک کنند تا مراکز فرهنگی و مهد کودک‌ها، تالارهای عروسی و رستوران‌ها، مجتمع‌های بین راهی و ادارات و عابر بانک‌ها به طور مرتب ضد عفونی شوند.

سعید نبیل رئیس سازمان صمت استان قزوین هم گفت: در استان ۱۰ واحد تولید ژل داریم که برخی فعال نیست و دو واحد جدید هم داریم که در صورت تسریع در صدور مجوز بسرعت فعال شده و قادر است در تولید ماسک و مواد ضد عفونی وارد چرخه تولید شود.

وی بیان کرد: با راه اندازی خط تولید واحدها میزان تولید ژل ضد عفونی کننده در استان بیشتر از نیاز خواهد شد و کمبود کاذب کنونی برطرف خواهد شد.

محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین هم گفت: تاکنون ۱۴ پرونده تخلف داشتیم که با سه مورد برخورد شده است.

وی بیان کرد: با افزایش گشت‌های بازرسی از اصناف و داروخانه‌ها با محتکران و گران فروشان برخورد قانونی صورت می‌گیرد اما در داروخانه‌ها مشکل خاصی نداشتیم اما کمبود ماسک و محلول ضد عفونی کننده وجود دارد که باید تأمین شود.

محمدی تصریح کرد: از ۵ واحد صنعتی تعهد گرفته شده تا تولید و توزیع لوازم بهداشتی را با سرعت آغاز کنند و با این کار آرامش نسبی در استان برقرار شده است.

حواسی معاون صدا و سیما هم گفت: تعطیلی‌ها موجب شده مردم در منزل بمانند و در رسانه ملی برنامه سازی بیشتر شده تا اوقات فراغت مردم و کودکان بخوبی پر شود.

حواسی افزود: با تولید برنامه‌های سرگرم کننده و آموزنده و مسابقه و سرگرمی با محور بیماری کرونا تلاش کرده‌ایم آموزش‌های پیشگیری هم به مردم داده شود.

حکمت الله داودی رئیس شورای اسلامی شهر قزوین هم گفت: ضد عفونی کردن همه اتوبوس‌های شهری و بازی گاه‌ها انجام می‌شود و برای آموزش عمومی در خدمت هستیم و نسبت به جمع آوری پسماند به طور مرتب اقدام می‌شود.

نصیری مدیرکل تأمین اجتماعی استان هم اظهار داشت: آنچه مربوط به این اداره هست در بخش درمانی بخوبی انجام شده و گند زدایی ادارات و ضد عفونی مراکز درمانی صورت گرفته است.

خزایلی مدیرکل میراث فرهنگی استان گفت: با ابلاغ وزرای راه و میراث فرهنگی قرار شد آژانس مسافری در صورت لغو مسافرت‌ها و بلیت‌ها خسارت دریافت نکنند.

وی اضافه کرد: تشدید نظارت در مجتمع‌های بین راهی و لغو تورهای سفر به جمکران و لغو مأموریت‌های خارج از استان و مرخصی‌ها از کارهای انجام شده است.

علی رحمانی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم اظهارداشت: طبق محاسبات سهم ما از اعتبارات ملی برای مقابله با کرونا حدود ۱۵ میلیارد تومان است که در گام اول ۵۰۰ میلیون تومان در اختیار دانشگاه قرار می‌گیرد تا برای خرید کیت‌های بهداشتی هزینه شود.