به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندی وایر، دولت کره جنوبی قصد دارد تا کیفیت زندگی ۱۵۰۰ خانوار را که ساکن آپارتمان‌های نیمه‌زیرزمینی هستند، بهبود بخشد.

این اقدام از آنجا صورت می گیرد که فیلم «انگل» با موفقیت تاریخ‌سازش خانواده‌ای را تصویر کرده است که در آپارتمانی نیمه‌زیرزمینی زندگی می‌کنند. این آپارتمان یکی از اصلی‌ترین لوکیشن‌های فیلم و محل سکونت خانواده فقیر فیلم بود.

در یکی از سکانس‌های فیلم همین آپارتمان که خانواده کیم در آن زندگی می‌کند بر اثر وقوع یک باران شدید به شدت آسیب می‌بیند.

«انگل» یا «پارازیت» با موفقیت خود به اولین فیلم کره‌ای بدل شد که نخل طلای کن را برد و نخستین فیلم غیرانگلیسی زبان شد که جایزه اسکار بهترین فیلم را نیز از آن خود کرد.

اکنون برمبنای گزارشی که در نشریه «کره هرالد» منتشر شده دولت کره جنوبی اعلام کرده با همکاری شهرداری سئول تا سقف ۳.۲ میلیون وون تسهیلات به خانوارهای این زیرزمین‌ها ارایه می‌کند تا سیستم گرمایشی این واحدها را بهبود بخشند و بتوانند برای نوسازی کف‌پوش‌ها و سیستم‌های تهویه اقدام کنند. رطوبت‌زدایی از این واحدها، نصب پنجره‌های جدید و امکان اعلام حریق نیز برای این واحدها در نظر گرفته شده است.

به گفته هرالد ۷۸ درصد خانوارهای ساکن آپارتمان‌های نیمه‌زیرزمینی از طبقه‌ای می‌آیند که زیر خط فقر زندگی می کنند. درآمد این خانواده‌ها ۶۰ درصد کمتر از درآمد متوسط جامعه است.

پیش از آنکه «انگل» به رکورد فروش ۵۰ میلیون دلاری در آمریکا برسد، در کره جنوبی نیز فروشی قابل توجه را ثبت کرده بود. این فیلم با رسیدن به رقم عظیم فروش ۷۲ میلیون دلاری در داخل کره ۴۳ درصد از فروش ۱۶۴ میلیون دلاری در بازارهای جهانی را کسب کرد. این فیلم تا به امروز ۲۰۴ میلیون دلار در سراسر دنیا فروش داشته است.

با موفقیت این فیلم جنبشی برای ساخته شدن موزه‌ای به نام بونگ جون سازنده فیلم شکل گرفته که قرار است در شهر «دیگو» زادگاه وی تاسیس شود. قرار است خیابان‌هایی نیز به نام این کارگردان شود.

بونگ جون هو سال ۱۹۶۹ در دیگو متولد شده و بعد با خانواده اش راهی سئول شد.

«پارازیت» هنوز در سینماهای آمریکا و جهان در حال نمایش است و مدتی است که به صورت دیجیتال نیز قابل مشاهده است. این فیلم از ۸ آوریل به صورت آنلاین از سوی هولو در دسترس قرار می‌گیرد.