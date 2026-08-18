به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی عماد شامگاه سه‌شنبه در جمع مردم تاکستان با قدردانی از حضور و همراهی مردم اظهار کرد: ملت ایران در شرایط دشوار اخیر با تمام توان در برابر تجاوز دشمن ایستادگی کرد و با حفظ انسجام ملی، نشان داد که تهدیدها نمی‌تواند اراده مردم را برای دفاع از کشور و منافع ملی متزلزل کند.

وی افزود: اگر دشمن تصور می‌کرد با هدف قرار دادن رهبران، فرماندهان و مدیران کشور می‌تواند موجب فروپاشی انسجام ایران شود، مردم با حضور و ایستادگی خود این تصور را ناکام گذاشتند.

مشاور رئیس‌جمهور با بیان اینکه «ایران با هر کشور دیگری متفاوت است»، ادامه داد: بخش مهمی از قدرت ایران به سرمایه اجتماعی و فرهنگی مردم بازمی‌گردد؛ مردمی که در شرایط سخت، از تمامیت ارضی، امنیت و منافع ملی کشور دفاع می‌کنند.

عماد با تأکید بر اهمیت نقش رهبری در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور بیان کرد: امروز مجموعه قوای کشور و نهادهای مختلف، تصمیمات نظام جمهوری اسلامی را دنبال می‌کنند و مردم نیز بر این باورند که در مسائل مهم کشور باید از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تبعیت شود.

وی با اشاره به شرایط منطقه و تحولات اخیر گفت: دشمن تصور می‌کرد با فشار نظامی و سیاسی می‌تواند ایران را وادار به عقب‌نشینی کند، اما مقاومت مردم و انسجام میان بخش‌های مختلف کشور محاسبات آنها را تغییر داد.

مشاور رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: ملت ایران در این شرایط نشان داد که در برابر فشارهای خارجی صحنه را ترک نمی‌کند و حضور مردم می‌تواند به نیروهای نظامی، مسئولان و مدیران کشور برای ادامه مسیر خدمت و دفاع از منافع ملی انگیزه بدهد.

عماد یکی از اهداف اصلی دشمن را ایجاد اختلاف و دوگانگی در جامعه عنوان کرد و گفت: دشمن به دنبال ایجاد تفرقه میان مردم، مسئولان و نهادهای مختلف کشور است و در چنین شرایطی حفظ وحدت و انسجام ملی باید به یک اولویت عمومی تبدیل شود.

وی اضافه کرد: ممکن است مردم گلایه‌ها و مطالباتی داشته باشند و مشکلات اقتصادی و فرهنگی را تجربه کنند، اما این مسائل نباید موجب از بین رفتن وحدت جامعه در برابر تهدیدهای خارجی شود.

مشاور رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تقویت همگرایی در جامعه اظهار کرد: وحدت باید به عنوان یک اصل مهم در شرایط امروز کشور مورد توجه قرار گیرد و همه جریان‌ها و مجموعه‌های سیاسی و اجتماعی باید برای جلوگیری از ایجاد شکاف در جامعه تلاش کنند.

عماد در ادامه با اشاره به نقش دولت در حمایت از بخش‌های دفاعی و نظامی کشور گفت: دولت خود را موظف می‌داند از توان دفاعی کشور حمایت کند و در چارچوب امکانات و ظرفیت‌های موجود، پشتیبانی لازم را از نیروهای دفاعی و مردم انجام دهد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت استمرار حضور و مشارکت اجتماعی مردم افزود: حضور مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی و ملی، یکی از عوامل مهم حفظ امنیت و ثبات کشور است و باید در چارچوب مصالح و سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی تداوم داشته باشد.

مشاور رئیس‌جمهور در پایان با ابلاغ سلام رئیس‌جمهور و مسئولان کشور به مردم تاکستان گفت: مردم این شهرستان در شرایط اخیر با حضور و همراهی خود نشان دادند که در دفاع از کشور، امنیت ملی و آرمان‌های انقلاب اسلامی حضوری جدی دارند.

