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۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۰۶

پس از ۳۰ سال؛

الهی‌نامه علامه حسن‌زاده آملی به زبان عربی تجدید چاپ شد

الهی‌نامه علامه حسن‌زاده آملی به زبان عربی تجدید چاپ شد

الهی نامه علامه حسن زاده آملی به زبان عربی با عنوان «الهی نامج» پس از ۳۰ سال تجدید چاپ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «الهی نامج»، الهی نامه علامه حسن زاده آملی به زبان عربی است.

طعم شیرین الهی نامه وقتی با زبان قرآن بیان شده، دو چندان شده است. الهی نامج به صورت فانتزی و چهار رنگ و بسیار زیبا چاپ شده است.

علامه حسن زاده آملی بر الهی نامج مقدمه نوشته اند.

الهی نامج، سی سال پیش یک بار چاپ شده بود و هم اکنون به همت پژوهشکده ادیب فقه جواهری و به اهتمام حجت الاسلام حسینی کمال آبادی برای دومین بار پس از سی سال چاپ شده است.

الهی نامج به قیمت ۸۰ هزار تومان از طریق مرکز پخش کتابگاه عرضه می‌شود.

این اثر با ترجمه اسماعیل ترابی توسط انتشارات پژوهشکده ادیب فقه جواهری در قطع پالتویی و کاملاً رنگی و زیبا در ۲۹۱ صفحه به بهای ۸۰ هزار تومان منتشر شده است.
کد مطلب 4863574

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