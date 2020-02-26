زیرگذر کوی نصر برای کمک به روانسازی ترافیک شب عید گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه زیرگذر کوی نصر در محل تقاطع بزرگراههای شهید چمران و جلال آل احمد صبح امروز طی بازدید مشترک پیروز حناچی شهردار تهران و انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران برای تردد خودروها گشوده شد.
صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران طی سخنانی که در مراسم بهره برداری از زیرگذر کوی نصر ایراد کرد، بهره برداری زودتر از موعد این معبر زیرزمینی را راهکاری برای کنترل و هدایت بهتر ترافیک سنگین روزهای پایانی سال دانست و یادآور شد: معدود اقدامات باقیمانده پروژه تا پایان سال به اتمام خواهد رسید و چنانچه شرایط جوی اجازه دهد روکش نهایی آسفالت زیرگذر نیز طی همین بازه زمانی انجام خواهد شد.
معاون فنی و عمران شهرداری تهران با بیان اینکه یکسری اقدامات تکمیلی باید به مرور زمان انجام شود، اظهار کرد: همکاران ما در شب اقدامات تکمیلی را انجام خواهند داد و همچنین در طول روز هم به صورتی که برای شهروندان مزاحمتی نداشته باشد، اقدامات تکمیل میشوند. همچنین تمهیدات مسائل ایمنی به صورت کامل پیش بینی و اجرا شده است. مشکلی از نظر ایمنی برای تردد خودروها وجود ندارد.
صبوری دیلمی درباره اثرات ترافیکی پروژه گفت: به صورت معمول اثرات ترافیکی پروژه در ماههای آینده بعد از بهره برداری نمایان خواهد شد. باتوجه به اینکه دو خط عبوری در پل عبوری گذشته وجود داشت اما در حال حاضر در هر لاین ۳.۵ متر عرض معبر افزایش یافته است. پیش بینی میشود که شهروندان تا میدان گلها و اتوبان کردستان را به راحتی طی کنند. کسانیکه میخواهند به بیمارستان شریعتی یا کارگر جنوبی دسترسی داشته باشند هم به سهولت تردد کنند. بعید میدانم که ترافیک جدی از این پس در زیرگذر کوی نصر مشاهده شود مگر اینکه پس زدگی ترافیک در معابر دیگر مثل میدان گلها یا پل آزمایش باشد.
معاون شهردار تهران در مورد محدودیت ترافیکی این پروژه بیان کرد: از نظر مسیر تردد زیرگذر، نور و دیوارهها اقدامات کامل است. لایه آخر آسفالت در اواخر سال انجام خواهد شد. بنابراین محدودیت و مزاحمتی برای تردد خودروها وجود نخواهد داشت.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا تا تکمیل پروژه صبر نکردید؟ اظهار کرد: از نظر ایمنی این پروژه تکمیل شده است و تنها عملیاتهای ساده همچون یکسری ریزهکاریها باقی مانده است که ارتباطی با کیفیت تردد مردم در زیرگذر ندارد و از سوی دیگر ترافیک این منطقه برای مردم آزاردهنده بود و میبینید که در دقایق ابتدایی که این زیرگذر افتتاح شده چه حجمی از تردد در آن صورت میگیرد.
صبوری دیلمی با بیان اینکه بر اساس طرح اولیه ما باید دو عملیات تکمیلی دیگر بر روی این زیرگذر انجام دهیم، ادامه داد: پرونده ساخت و بهرهبرداری زیرگذر بسته میشود، اما براساس طرح اولیه میبایست یک روگذر که به پل سبز زندگی شهرت گرفته و همچنین یک دوربرگردان جنوب – جنوب بر روی بزرگراه شهید چمران برای دسترسی به گیشا احداث کنیم که براساس برنامهریزیهای صورت گرفته در فروردینماه سال ۱۳۹۹ عملیات اجرایی این دوربرگردان و پل سبز زندگی آغاز میشود.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص هزینه اجرای این پروژه گفت: هنوز صورت وضعیتهای مالی قطعی نشده اما برآورد اولیه ۲۰۰ میلیارد تومان بود، با این حال مهندسان ما با مهندسی ارزشی که بر روی این پروژه انجام دادند و همچنین اصلاحات انجام شده حدود ۶۰ میلیارد تومان از هزینههای پروژه کم کردند و برآورد ما این است که مبلغ پروژه از ۱۳۰ میلیارد تومان بیشتر نمیشود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا سرعت حرکت در این زیرگذر ۵۰ کیلومتر است اما در مابقی تونل و زیرگذرها ۶۰ کیلومتر است، گفت: طی هماهنگی که با پلیس انجام دادهایم ۱۰ کیلومتر از سرعت حرکت در این زیرگذر کم کردیم، اما این اتفاق موقتی است.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با بیان اینکه در افتتاح هر پروژهای معمولاً سرعت حرکت را کم میکنند، چرا که مردم به مسیرها آشنا نیستند و ممکن است تغییر مسیر آنها در سرعت بالا اختلالاتی را در حرکت در سایر خودروها ایجاد کند، گفت: این کاهش سرعت حرکت به ۵۰ کیلومتر موقتی است.
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