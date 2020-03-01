مردم اخبار مربوط به کرونا را ازطریق خبرگزاری های رسمی پیگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوش اقبال صبح یکشنبه در رزمایش آمادگی سپاه در مقابله با کرونا، اظهار داشت: به محض شیوع ویروس کرونا در استان، تمام تمهیدات لازم برای مقابله با آن در دستور کار استانداری و دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفت و اکنون نیز با تلاش دستگاه‌های مختلف موضوع در حال کنترل است.

وی افزود: امروز سپاه مانند همیشه در کنار مردم است و اعلام آمادگی کرده در کنار دانشگاه علوم پزشکی قرار گیرد تا با تدابیر انجام شده، موضوع ویروس کرونا را کنترل کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با بیان اینکه مردم اطمینان داشته باشد مسئولان با جدیت تمام با ویروس کرونا مقابله می‌کنند، ادامه داد: مردم اخبار مربوط به کرونا را از خبرگزاری‌های رسمی و صدا و سیما پیگیری کرده و به شایعات در فضای مجازی توجه نکنند.

خوش اقبال یادآور شد: با همه توان از ظرفیت دستگاه‌های اداری و انتظامی در راستای مقابله با کرونا گام برمی‌داریم، ضمن اینکه قرار است تا دو روز آینده اقلام بهداشتی از جمله ماسک و دستکش وارد استان شده و در اختیار مردم قرار گیرد.