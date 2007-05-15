واکنش انفعالی بر فضای دیپلماسی کشور حاکم است/ مذاکره با آمریکا با موضوع عراق هزینه ها را برای ایران افزایش می دهد

رضا طلایی نیک، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تصمیم دولت برای مذاکره رسمی با آمریکا در موضوع عراق، گفت: اصل تنش زدایی در روابط ایران با محیط بین المللی مثبت است، اما برای تنش زدایی به ویژه در ارتباط با آمریکا باید بر مبنای طرح جامع عمل شود.

وی تدوین یک "طرح جامع و استراتژی کلان برای مذاکره با آمریکا" را مقدمه انجام مذاکرات توصیف کرد و گفت:دوراندیشی و اتخاذ طرحی جامع مبتنی بر همه ابعاد مثبت و منفی مذاکره و رابطه با آمریکا جهت بازدارندگی از هزینه های احتمالی بعدی ضروری است ولی متاسفانه نوعی روزمرگی و واکنش های انفعالی بر فضای دیپلماسی کشور حاکم است که ورود به عرصه های روزمرگی و سطحی نگری در مسائل دیپلماتیک احتمال افزایش هزینه های بین المللی را در پی دارد.

دوراندیشی و اتخاذ طرحی جامع مبتنی بر همه ابعاد مثبت و منفی مذاکره و رابطه با آمریکا جهت بازدارندگی از هزینه های احتمالی بعدی ضروری است ولی متاسفانه نوعی روزمرگی و واکنش های انفعالی بر فضای دیپلماسی کشور حاکم است

طلایی نیک تصریح کرد: در صورت مهیا شدن مقدمات واقعی و تفاهم اولیه از طریق رایزنی ها و ارزیابی تغییر رفتارهای عملی آمریکا می توان مذاکره موفقت آمیزی را پیش بینی کرد، اما استمرار رفتارهای خصمانه آمریکا مانند بازداشت 5 دیپلمات ایرانی در عراق و حمایت های جدی از مخالفین و تروریست ها علیه ایران و مواضع تند از سوی مقامات آمریکا با مذاکره تعارض دارد .

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: مذاکره با آمریکا فقط در مورد عراق و آنهم بطور دوجانبه، حتی سه جانبه، موجب افزایش منافع طرف آمریکایی و بروز برخی هزینه ها در افکار عمومی منطقه و عراق برای جمهوری اسلامی ایران می شود.

وی افزود: ایران و آمریکا در موضوع عراق، تضاد راهبردی دارند، با تضاد راهبردی در موضوع عراق، نمی توان به توافق پایدار با آمریکا مطمئن بود، آمریکا به دنبال تسلط بر نفت و حاکمیت عراق است و ایران به دنبال تحکیم استقلال و ثبات و تقویت دولت قانونی عراق است، این تضاد راهبردی، در مذاکرات موجب اتخاذ تاکتیک های ناپایدار در نتایج آن خواهد شد، البته در صورت محوریت دولت عراق و نظارت مجامع بین المللی قانونی ، مذاکره ایران و آمریکا در مورد عراق، مفید خواهد بود.

سخنگوی فراکسیون وفاق و کارامدی مجلس همچنین در مورد اظهار آمادگی احمدی نژاد برای برقراری رابطه با مصر گفت: ایران و مصر با توجه به مشترکات گسترده دینی-فرهنگی-تاریخی و زمینه مبادلات اقتصادی باید فاصله های خود را کم کنند، در صورت آمادگی جدی دولت مصر، اعلام آمادگی ایران برای برقراری رابطه، ثمر بخش است اما در صورت اعلام آمادگی یکجانبه ایران و عدم جدیت دولت مصر و با توجه به مسائل داخلی مصر، احتمال انفعال در سیاست خارجی را خواهد داشت.