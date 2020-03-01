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۱۱ اسفند ۱۳۹۸، ۱۶:۵۰

مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری خبر داد

آماده‌باش چهارمحال و بختیاری برای مقابله با هجوم احتمالی ملخ ها

آماده‌باش چهارمحال و بختیاری برای مقابله با هجوم احتمالی ملخ ها

شهرکرد- مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری از آماده‌باش چهارمحال و بختیاری برای مقابله با هجوم احتمالی ملخ ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید شبانی با تاکید بر اینکه ملخ صحرایی از اواخر دهه ۶۰ تاکنون به استان هجوم نداشته است، افزود: ارتفاع بالای استان و محصور بودن در کوه‌هایی مانند زردکوه مانعی بر هجوم ملخ صحرایی به استان است.

وی با اشاره به حمله ملخ‌های صحرایی به مناطق جنوبی کشور گفت: حمله این ملخ به استان‌های همجوار از جمله کهگیلویه و بویراحمد و خورستان یک زنگ هشدار برای استان است.

وی اظهار داشت: هم‌اکنون کارشناسان و دست‌اندرکاران حوزه جهاد کشاورزی و حفظ نباتات استان با آمادگی ۱۰۰ درصدی در حال پایش، رصد و مراقبت از هجوم ملخ‌ها هستند.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در راستای مبارزه با آفات و همچنین هجوم ملخ صحرایی و مبارزه با ملخ بومی استان نیز به مقداری سم خریداری شده است که در صورت حمله ملخ صحرایی این میزان جوابگو نخواهد بود.

وی اظهار داشت: در استان یک نوع ملخ بومی شاخک بلند وجود دارد که سالانه برای مقابله با این ملخ یک هزار تا ۲ هزار هکتار از باغات و اراضی کشاورزی استان سم‌پاشی و طرح مبارزه اجرا می‌شود.

به گفته وی، در سال‌های گذشته که هجوم ملخ صحرایی به استان را وجود داشت، فقط قسمت جنوبی شهرستان لردگان درگیر شد.

شبانی اظهار داشت: بالا بودن قیمت سم و کمبود اعتبار یکی از مشکلات جهاد کشاورزی استان است به گونه‌ای که در صورت حمله ملخ‌ها به ۳۰ هزار هکتار اراضی باغی و زراعی لردگان به ۳۰ هزا لیتر سم نیاز است که برای خرید این میزان سم ۱۵ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

کد مطلب 4867227

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