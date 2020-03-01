به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید شبانی با تاکید بر اینکه ملخ صحرایی از اواخر دهه ۶۰ تاکنون به استان هجوم نداشته است، افزود: ارتفاع بالای استان و محصور بودن در کوه‌هایی مانند زردکوه مانعی بر هجوم ملخ صحرایی به استان است.

وی با اشاره به حمله ملخ‌های صحرایی به مناطق جنوبی کشور گفت: حمله این ملخ به استان‌های همجوار از جمله کهگیلویه و بویراحمد و خورستان یک زنگ هشدار برای استان است.

وی اظهار داشت: هم‌اکنون کارشناسان و دست‌اندرکاران حوزه جهاد کشاورزی و حفظ نباتات استان با آمادگی ۱۰۰ درصدی در حال پایش، رصد و مراقبت از هجوم ملخ‌ها هستند.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در راستای مبارزه با آفات و همچنین هجوم ملخ صحرایی و مبارزه با ملخ بومی استان نیز به مقداری سم خریداری شده است که در صورت حمله ملخ صحرایی این میزان جوابگو نخواهد بود.

وی اظهار داشت: در استان یک نوع ملخ بومی شاخک بلند وجود دارد که سالانه برای مقابله با این ملخ یک هزار تا ۲ هزار هکتار از باغات و اراضی کشاورزی استان سم‌پاشی و طرح مبارزه اجرا می‌شود.

به گفته وی، در سال‌های گذشته که هجوم ملخ صحرایی به استان را وجود داشت، فقط قسمت جنوبی شهرستان لردگان درگیر شد.

شبانی اظهار داشت: بالا بودن قیمت سم و کمبود اعتبار یکی از مشکلات جهاد کشاورزی استان است به گونه‌ای که در صورت حمله ملخ‌ها به ۳۰ هزار هکتار اراضی باغی و زراعی لردگان به ۳۰ هزا لیتر سم نیاز است که برای خرید این میزان سم ۱۵ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.