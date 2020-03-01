۳ هزار شهروند در سطح محلات شمال تهران آموزش دیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک سید عباس سجادی سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری این منطقه با بیان خبر فوق اظهار داشت: آموزش و ارتقاء سطح آگاهی شهروندان برای مقابله و پیشگیری از بیماری کرونا در سراهای محلات، مساجد و برخی مراکز خرید با همکاری کارشناسان اداره سلامت شهرداری منطقه یک و مشارکت شبکه بهداشت و درمان شمیرانات در حال انجام است و طی آن بیش از ۳ هزار نفر تحت آموزش قرار گرفتند.

وی با اشاره به اینکه زیرساخت‌های شهرداری منطقه یک در حوزه آموزش برای مقابله با بیماری کرونا مناسب است افزود: مهمترین کار سراها و خانه‌های سلامت شهرداری در سطح محلات ارائه آموزش‌های مجازی، حضوری و اطلاع رسانی عمومی است.

سجادی آموزش خود مراقبتی و کنترل بیماری کرونا به تمامی کارمندان شهرداری منطقه یک و کارگران، برگزاری کارگاه‌های آموزشی مجازی و حضوری برای تمامی شهروندان، کارکنان و گروه‌هایی که با شهرداری منطقه همکاری می‌کنند را از دیگر اقدامات این اداره عنوان کرد.