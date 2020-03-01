جشنواره زنگ تفریح در مدارس مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بسیج دانش آموزی سپاه کربلا برای مقابله با شیوع ویروس «کرونا» با هماهنگی معاونت پرورشی اداره کل آموزش و پرورش اقدام به برگزاری جشنواره بزرگ «زنگ تفریح» در بین دانش آموزان کرده است.
وی افزود: این جشنواره در سه محور حمایت و همراهی دانش آموزان در تهیه و انجام بخش اطلاع رسانی مقابله با شیوع ویروس «کرونا» در دو بخش مربیان طرح شهید «بهنام محمدی» درمدارس هدف برگزار میشود و فرماندهان واحد ما که در اطلاع رسانی بخشهای مرتبط با شیوع ویروس «کرونا» همکاری میکنند و نکات بهداشتی را به مجموعههای مربوطه و مدارس و دانش آموزان میرسانند.
جعفری افزود: در بخش دوم فعالیتها تعدادی محدودی از گروههای جهادی در یک اقدام خود جوش و هماهنگ با آموزش و پروش مدارسی را که به جهت مقابله با کرونا تعطیل شده است ضدعفونی میکنند.
این مسئول اضافه کرد: در این اقدام مدارس در مراحل مختلف ضدعفونی میشوند و این بحث از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و انتظار میرود دانش آموزان نیز نکات بهداشتی را رعایت کنند.
وی با بیان اینکه با توجه به اوقات فراغتی که ایجاد شده تصمیم گرفتیم از طریق ظرفیتی که در صدا و سیما فراهم است هم در فضای درسی به بچهها کمک کنیم و هم بتوانیم در بخش اوقات فراغت جهت دهی مناسبی را داشته باشیم تا دانش آموزان فعالیتهای مناسب روحیات خود را تجربه کنند.
وی ادامه داد: مسابقه بزرگ زنگ تفریح در پنج بخش اصلی در فضای مجازی طراحی شده است و بخش اول بروزرسانی اطلاعات درسی مرتبط با دروسی که هم در شبکه آموزش پخش میشود که مطالب دروس به صورت تفیک شده بارگذاری میشود.
این مسئول با اشاره به چهار بخش مسابقه کتابخوان که به معرفی کتاب میپردازد، به مسابقه «رالی مهارت» اشاره کرد و گفت: دانش آموزان با مهارتهایی که دارند با جهتدهی هدیه روز پدر و عید نوروز در قالب کلیپهای آماده برای ما ارسال کنند و بارگذاری کنیم و نفرات برتر تقدیر خواهند شد.
وی ادامه داد: در بخش «بهار معنویت» عکس نوشتهها و دلنوشتههایی مرتبط با ماه رجب و ایام اعتکاف، سفرههای افطاری ماه رجب و دلنوشته برای سرار سلیمانی و استفاده از ظرفیت دلنوشتهها و عکسنوشتهها برای روز پدر و ایام نوروز و حضرت ولیعصر (عج) برای ایام سال تحویل طراحی شده است.
جعفری افزود: بخش تولید دابسمشها با صوتهای سردار سلیمانی و لبخوانی سرودههایی که مرتبط با روز پدر و میلاد امیرالمومنین است که با حضور در فضای مجازی و آدرس زنگ تفریح ۹۹ از این ظرفیت استفاده کنند و اوقات فراغت خود را ایام بحران این ویروس مدیریت کنند.
این مسئول زمان این مسابقه را از دهم اسفند ماه تا دهم فروردین اعلام کرد و گفت: اهدای جوایز در ایام ولادت امام زمان (عج) و نیمه شعبان انجام خواهد شد
جعفری عنوان کرد: این مسابقه با هدف ایجاد همدلی و مقابله با ویروس کرونا با همکاری ظرفیت تشکلهای دانش آموزی و معاونت پرورشی اداره کل اجرا خواهد شد.
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