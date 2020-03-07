خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: کشف قاچاق دام زنده و فراوانی این مطلب در خبرهای ارسالی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان همدان به دفاتر خبری و رسانه‌ها در استان همدان که طی ماه‌های اخیر قابل توجه بوده است ناخودآگاه ذهن را به سمتی هدایت می‌کند که شاید در پس این نوع کشف قاچاق اتفاقی جدید رقم خورده است.

سال گذشته با گران شدن ناگهانی و دور از انتظار قیمت گوشت قرمز شاهد افزایش قاچاق دام از استان‌های کشور و به خصوص استان همدان بودیم چراکه برخی بهره برداران و دامداران با هدف رسیدن به سود بیشتر حاصل از فروش وارد این بازی شدند.

رفته رفته طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی برای جلوگیری از قاچاق دام زنده اجرایی شد تا اینکه طرح پلاک کوبی و هویت گذاری دام زنده به اجرا در آمد و این طرح در حال حاضر به طور همزمان در تمام استان‌ها در حال اجرا است.

در این طرح روی گوش تمامی دام‌ها یک پلاک ۱۵ رقمی بین المللی استاندارد نصب می‌شود که هر یک از این ارقام معنا و مفهوم خاصی دارد و با این شماره تمام اطلاعات آن ذخیره و دام شناسایی می‌شود.

اگر این کد ۱۵ رقمی برای دام ثبت نشده باشد دام قاچاق محسوب شده و تبعاتی را برای دامداران خواهد داشت مشخصات این پلاک ۱۵ رقمی شامل محل پرورش و اطلاعات مورد نیاز دام است تا هنگام نقل و انتقال دام مشکلی به وجود نیاید و اگر این کد ۱۵ رقمی برای دام ثبت نشده باشد دام قاچاق محسوب شده و تبعاتی را برای دامداران خواهد داشت.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در همین خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس شیوه نامه ضوابط اختصاصی خرید، فروش و نگهداری دام زنده و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بر اساس مصوبه هیئت وزیران هویت بخشیدن به دام اجباری است، گفت: مالکان دام‌های زنده باید نسبت به هویت گذاری و نصب پلاک ۱۵ رقمی استاندارد دام‌ها طبق ضوابط نامه مرکز اصلاح نژاد دام کشور اقدام کرده و آمار و اطلاعات دام‌های خود را مطابق با زمان بندی به صورت مستمر در سامانه جامع هویت دام و اصلاح نژاد ثبت کنند.

روح الله خدارحمی تاکید کرد: نگهداری، خرید و فروش و حمل و نقل دام زنده تنها با نصب پلاک ۱۵ رقمی معتبر و ثبت مشخصات گله دار و دام در سامانه مجاز است.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در توضیح اهداف و اهمیت اجرای طرح عنوان کرد: با اجرای این طرح به آمار واقعی دام که زیربنای کار اقتصادی در تولیدات دامی است دست پیدا می‌کنیم.

وی استقرار نظام صحیح بهداشتی در استان برای ارتقا کیفی تولیدات و کاهش ضایعات، کنترل بازار برای دسترسی به میزان تقاضا و عرضه تولیدات دامی و جلوگیری از سو استفاده‌های احتمالی افراد سودجو و نیز امکان برنامه ریزی اصلاح نژادی در راستای بهبود کمی و کیفی تولیدات دامی را از دیگر مزایای اجرای این طرح برشمرد.

خدارحمی افزایش سرعت و دقت در بیمه دام، تسهیل در پردازش توزیع نهاده‌های دامی و برنامه ریزی برای تولید علوفه مورد نیاز، بررسی دقیق میزان بهره وری در تولید محصولات دامی و برنامه ریزی برای افزایش آن را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: عملیات هویت گذاری دام تنها از طریق مجریان مرکزی و استانی هویت گذاری مورد تأیید مرکز و زیر مجموعه شهرستانی آنها انجام و این اقدام توسط افراد مراکز پلاک کوبی دام دارای مجوز از مجریان و پیمانکاران انجام می‌شود.

استانداری، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای تحت امر می‌توانند زمینه ترغیب دامداران به انجام این اقدام را ایجاد و ضرورت اجرای طرح را اطلاع رسانی کنند وی پیمانکاران و مجریان هویت گذاری در استان همدان را شامل اتحادیه دامداران، اتحادیه صنعت دامپروری، تعاونی امور عشایری، تعاونی دام کوچک با همکاری اداره دامپزشکی و صندوق بیمه که باید شماره بیمه ۱۵ رقمی را به گوش دام نصب کند عنوان کرد و گفت: استانداری، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای تحت امر می‌توانند زمینه ترغیب دامداران به انجام این اقدام را ایجاد و ضرورت اجرای طرح را اطلاع رسانی کنند.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با یادآوری اینکه در اجرای این طرح معاونت امور دام دامپزشکی استان همدان به شهرستان‌ها نامه نوشته و نقش هماهنگی و اطلاع رسانی و نظارت بر انجام هویت گذاری را دارد، ادامه داد: تمام امور اجرای هویت گذاری از قبیل تأمین، توزیع، تعریف پیمانکار، مأمور، ارائه دسترسی در سامانه جامع نصب پلاک و ثبت اطلاعات دامدار به عهده پیمانکاران است.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت شهرستان‌ها باید به مراکز جهاد کشاورزی سفارش کنند تا اطلاع رسانی جامع در این خصوص صورت گیرد و به دامداران تاکید کنند که نسبت به پلاک کوبی دام‌ها اقدام کنند، گفت: به کار گیری ظرفیت مراکز خدمات و کارشناسان و تشکل‌ها برای هدایت دامداران و نظارت کامل بر عملکرد عوامل اجرایی هویت گذاری در سطح شهرستان دنبال می‌شود.

وی با یادآوری اینکه سازمان نظام مهندسی هرگونه ارائه خدمات از جمله صدور و تمدید پروانه‌ها دامداری را بر اساس هویت گذاری دام انجام می‌دهد و دامداری که هویت گذاری نکرده پروانه آن تمدید نمی‌شود، گفت: اتحادیه دامداران باید پیگیری مستمر و جدی برای سفارش و خرید پلاک ۱۵ رقمی از شرکت‌های مورد تأیید مرکز اصلاح نژاد کشور و توزیع بین تعاونی‌ها و عوامل اجرایی هویت گذاری داشته باشد.

خدارحمی افزود: تشکیل تیم‌های تخصصی و آموزش آنها برای نصب صحیح پلاک و ثبت در سامانه، اطلاع رسانی به بهره برداران تحت پوشش و ارائه هرگونه خدمات منوط به انجام هویت گذاری است و اداره دامپزشکی استان همدان موظف است هماهنگی لازم را با مراکز پلاک کوبی فعال تحت نظارت سازمان دامپزشکی داشته باشد.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ارتقا برنامه‌های بهداشتی دامپزشکی و وظایف سازمانی و برنامه هویت گذاری دام برای پیشبرد سریع پلاک کوبی دام و استفاده از پلاک‌های ۱۵ رقمی را از اهداف دیگر برشمرد و با تاکید بر توجیه شبکه‌های دامپزشکی شهرستان‌ها در خصوص ضرورت انجام هویت گذاری دام از عدم ارائه خدمات به دامدارانی که از انجام هویت گذاری طفره می‌روند خبر داد و گفت: حذف و جابه جایی دام‌ها از گله‌ای به گله‌ای دیگر تنها از طریق سامانه مربوطه انجام پذیر است.

نیروی انتظامی از تردد دام‌های هویت گذاری نشده و فاقد پلاک گذاری خودداری کند

وی همچنین در ادامه با بیان اینکه نیروی انتظامی باید از تردد دام‌هایی که هویت گذاری نشده و فاقد پلاک گذاری هستند جلوگیری کند، گفت: با توجه به اجباری بودن طرح و اینکه قانون بوده و دارای مصوبه دولت است نیروی انتظامی باید با مجریان این طرح همکاری کند.

خدارحمی گفت: باید مالکان، دام‌هایشان را پلاک کوبی کنند چراکه ارائه خدمات مرتبط از جمله توزیع نهاده‌های دامی، بیمه دام، حمل و نقل دام، واکسیناسیون دام و خدمات دیگر همچون تمدید پروانه بهره برداری و بهداشتی درگرو انجام این کار است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این طرح شامل دام‌های سبک و سنگین دارای مصارف تغذیه‌ای و اسب می‌شود، گفت: از آنجا که در فرایند حمل و نقل غیرمجاز از تردد دام‌ها از دامداری به میدان دام و یا کشتارگاه توسط نیروی انتظامی جلوگیری می‌شود دام‌هایی که فاقد پلاک باشند در کشتارگاه‌ها کشتار نمی‌شوند بنابراین دامداران هرچه سریع‌تر برای پلاک گذاری اقدام کنند.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: پلاک‌های ۱۵ رقمی هر استان دارای کد مشخص است و دام‌های استان‌ها در داخل و خارج استان و کشور توسط این کد رصد می‌شوند و در صورت فاقد پلاک بودن دام ضبط خواهد شد.

هویت گذاری ۶۵۰۰ رأس دام سبک و ۲۵۰۰ رأس دام سنگین در بهار

بهار یکی از شهرستان‌های موفق استان همدان در اجرای این طرح است به طوری که طبق گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار از شهریور ماه سال جاری که طرح هویت گذاری دام در این شهرستان آغاز شده تا کنون ۶۵۰۰ رأس دام سبک و ۲۵۰۰ رأس دام سنگین هویت گذاری شده‌اند.

عبدالحسین اکبری بابیان اینکه پلاک‌گذاری نشان دهنده اصالت دام است و هر گونه خرید، فروش و جابجایی دام زنده و فاقد پلاک، ممنوع و قاچاق محسوب می‌شود، گفت: پیشگیری از سرقت دام، تسهیل در دریافت خدمات دامپزشکی و تسهیلات بانکی، افزایش سرعت و دقت در بیمه دام و همچنین امکان برنامه‌ریزی اصلاح نژاد از مزایای پلاک گذاری دام است.

بر اساس ابلاغیه دی ماه سال جاری سازمان دامپزشکی کشور هر گونه مجوز حمل دام منوط به انجام هویت گذاری دام توسط دامدار است و دامی که خارج از این چرخه حمل شود به عنوان قاچاق ضبط می‌شود، بنابراین اجرای طرح هویت گذاری دام برای دامداران الزامی است و بهتر است زودتر نسبت به انجام آن اقدام شود.