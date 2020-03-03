به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، بر اساس دادههای جمع آوری شده از ایستگاههای سطح شهر وضعیت کیفیت هوا شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۱۰۳ در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاههای رسالت، خاقانی و سمزقند در شرایط قابل قبول و سایر ایستگاههای سطح شهر در شرایط ناسالم برای گروههای حساس است.
بیشترین بار آلودگی از ایستگاه واقع در بولوار سجاد با عدد شاخص ۱۲۴ در شرایط ناسالم برای گروههای حساس به ثبت رسیده است.
توصیه میشود افراد حساس فعالیتهای طولانی یا سنگین خود را کاهش دهند و از شهروندان عزیز تقاضا میشود از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نمایند.
نظر شما