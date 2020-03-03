تلاش برای تولید منسوجات رسانا توسط محققان دانشگاه امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بهاره موذن چی، دانش آموخته دکتری دانشکده مهندسی نساجی رشته شیمی نساجی و علوم الیاف دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح «تکمیل سریع منسوج پلی استر با سنتز در محل با نانوذرات فلزی جهت ایجاد خاصیت رسانای الکتریکی» گفت: این پروژه در راستای تولید منسوجات رسانا در مرحله آزمایشگاهی اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه منسوجات رسانا به روش های دیگر در کشور و سایر کشورها اجرایی شده گفت: تاکنون از روش منسوجات استفاده نشده است.

وی با اشاره به روش هایی که تاکنون استفاده شده گفت: این روش ها، منجر به تولید منسوجات رسانا شده ولی هزینه زیادی را صرف آن کرده اند تا این پارچه ها تولید شوند؛ زیرا از تاروپود الیاف فلزی و یا از مواد اولیه گران قیمت مانند پلیمرهای رسانا و یا مواد کربنی استفاده کرده اند.

وی افزود: این روش ها منجر شده است که پارچه نهایی منعطف نباشد و از قیمت بالایی نیز برخوردار باشد.

این محقق ادامه داد: در منسوجاتی که با روش های دیگر رسانا شده مدت زمان فرایند طولانی بوده اما روشی که ما در پیش می گیریم در مدت ۴۵ دقیقه یک پارچه، رسانا می شود.

موذن چی با اشاره به مزیت های روش سنتز در محل برای رسانا شدن منسوجات گفت: علاوه بر اینکه مدت زمان کوتاهی برای رسانا شدن پارچه در این روش صرف می شود هزینه کمتری نیز دارد.

وی عنوان کرد: در این آزمایش ها از پارچه های پلی استر و پنبه معمولی استفاده کردیم که در یک مرحله نتیجه آزمایش ها مشخص شد .

به گفته وی، از این منسوجات در صنایع پزشکی، ورزشی، حفاظتی و نظامی استفاده می شود .

محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به روش خود برای رسانا شدن منسوجات گفت: در این روش، نانوذرات فلزی در یک مرحله در پارچه نشانده می شود که این پارچه صددرصد خاصیت حفاظت در برابر اشعه را دارد.

وی با تاکید بر اینکه در این روش، روش «تکمیل سریع» بکار گرفته شده است، بیان کرد: این طرح در مقیاس آزمایشگاهی اجرایی شده که قابلیت صنعتی شدن نیز دارد .

وی ادامه داد: در حال حاضر با صنایع مختلف صحبت کردیم و منتظر جواب آنها در راستای استفاده از روش سنتز در محل و برای تولید پارچه های رسانا هستیم. از این روش می توان در پارچه های رسانا در پزشکی از راه دور، لباس های ورزشی دارای ال ای دی کابل، سنسور، سوپرخازن و... بهره برد.

به گزارش مهر، این پروژه به راهنمایی دکتر مجید منتظر استاد دانشکده مهندسی نساجی انجام شده است .