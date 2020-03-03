استمرار فعالیت آموزشی حوزه های خواهران در پیام رسانهای داخلی

معصومه سادات صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر از تعطیلی حوزه های علمیه خواهران استان تهران به منظور کنترل و جلوگیری از شیوع بیماری کرونا خبرداد و اظهار داشت: با توجه به تعطیلات پیش آمده فعالیت های آموزشی حوزه های علمیه خواهران استان تهران با دو شیوه غیرحضوری دنبال می شود.

قائم مقام مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان تهران ادامه داد: با تمهیداتی که مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان تهران در بحث آموزش انجام داد قرار بر این شد تمام فایل های دروس نیم سال دوم مرکز آموزش‌های حضوری که در سایت بارگذاری شده در اختیار مدیران مدارس قرار گیرد تا از طریق طلاب به صورت غیر حضوری دروس خود را فرا گیرند.

وی افزود: همچنین از دیگر اقدامات این بود که مدارس علمیه با هماهنگی اساتید در بخش فضای مجازی با استفاده از پیام رسان‌های داخلی گروه‌های درسی برای طلاب تشکیل دهند تا اساتید متناسب با سرفصل‌ها و ساعات تدریس‌شان فایل های درسی را در گروه بارگذاری کرده و به سوالات درسی طلاب پاسخگو باشند.

صادقی بیان کرد: با توجه به ادامه فعالیت های آموزشی حوزه های علمیه خواهران استان تهران در فضای مجازی می توان گفت هیچ خللی در پیشرفت درسی طلاب و ارائه دروس به وجود نیامده و حضور و غیاب تمامی طلاب در سامانه آموزش ثبت می شود.

قائم مقام مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: با تمهیداتی که صورت گرفته آن دسته از مدارسی که در شهرستان‌های استان با مشکل فضای نت روبرو هستند، می توانند بعد از تعطیلات برای طلاب کلاس جبرانی برگزار کنند.