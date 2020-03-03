گیلان، قم و تهران در صدر ابتلا به ویروس کرونا در کشور قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی در این باره اظهار کرد: تا روز گذشته ۱۵۰۱ نفر در کشور مبتلا به کرونا ویروس جدید بودند که از این تعداد، ۶۶ نفر فوت شده‌اند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، گفت: تا ظهر امروز (سه شنبه) با ۸۳۵ مورد جدید ابتلاء به کووید ۱۹ تعداد مجموع مبتلایان به ۲۳۳۶ نفر در کشور رسیده است.

وی تعداد فوتی‌ها را ۷۷ نفر اعلام کرد و افزود: از ۵ هزار و ۷۳۱ نفر تست کرونا گرفته شده که تست ۲۳۳۶ نفر مثبت بوده است.

به گفته رئیسی، مجموع بهبود یافتگان کرونا در کشور به ۴۳۵ نفر رسیده است.

معاون وزیر بهداشت، سه استان گیلان، قم و تهران را در صدر ابتلاء به کرونا عنوان کرد و افزود: تاکنون بیش از ۸ هزار و ۵۳۲ نفر مشکوک به کرونا در بیمارستان‌ها بستری شده‌اند.