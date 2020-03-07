طرح کاشت یک میلیون نهال برای سال ۹۹ در تبریز کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج شهین باهر در آئین غرس نهال به مناسب هفته درختکاری با اعلام مطلب فوق افزود: بر اساس برنامهریزی ما در سازمان سیما و منظر شهرداری تبریز، این درختان تنها در سطح شهر تبریز و مناطقی که نیاز به کاشت درخت و افزایش فضای سبز دارند، غرس میشود.
او با اشاره به اهمیت کاشت درخت در فضاهای شهری تأکید کرد: وقتی صحبت از افزایش سرانه فضای سبز شهری میکنیم، تلاش ما بیشتر روی این نکته متمرکز است که سرانه درخت تبریز را بالا ببریم و صرفاً به چمن و گلکاری اکتفا نکنیم که تأثیر چندانی در کاهش آلودگی هوا ندارند.
شهردار تبریز، اولویت شهرداری در سال ۹۹ را مسائل محیط زیستی معرفی کرده و خاطرنشان کرد: اولویت شورای شهر و شهرداری تبریز در سال ۹۹ مسائل زیست محیطی است و در همین راستا نیز تلاش داریم جهت کاهش آلایندگی شهری، هم در بحث مترو و هم در بحث ناوگان اتوبوسرانی تبریز با خرید اتوبوسهای جدید و طرح افزایش سرانه فضای سبز پایدار شهری، پیش قدم باشیم.
او از آغاز طرح کاشت درختان مثمر در واحدهای مسکونی در سال آینده نیز خبر داده و اظهار داشت: در کنار کاشت درختان شهری، بحث درختان مثمر را نیز ارائه کردهایم که شهروندان میتوانند تعداد مورد نیاز خود را اعلام کرده تا همکاران ما در اختیار آنها قرار دهند.
او در ادامه اضافه کرد: این طرح بیشتر برای واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده است که پس از ثبت نام و ارائه آدرس محل سکونت توسط شهروندان، همکاران ما برای کاشت درخت و ارائه آموزشهای صحیح حفظ و نگهداری آن مراجعه میکنند.
شهین باهر در پایان صحبتهای خود با اشاره به ضرورت مدیریت اصولی آب تبریز در طرح توسعه فضای سبز پایدار شهری خاطرنشان کرد: اگر آب موجود تبریز را به درستی و اصولی مدیریت کنیم، و روشهای نوین آبیاری همچون آبیاری قطرهای را در دستور کار قرار بدهیم، میتوانیم در حفظ فضای سبز فعلی شهر و توسعه پایدار آن موفق عمل کنیم.
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