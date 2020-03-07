مهلت شرکت در کنکور ۹۹ امشب پایان می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ برای پذیرش در رشته‌های با آزمون دوره‌های روزانه، نوبت دوم (شبانه‌)، نیمه‌حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و همچنین رشته‌های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی صورت می‌گیرد.

آن دسته از داوطلبان متقاضی شرکت در کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ رشته‌های با آزمون دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که در مهلت ۱۶ تا ۲۷ بهمن ۹۸ موفق به ثبت نام نشدند و همچنین متقاضیانی که در این مهلت موفق به دریافت کد سوابق تحصیلی نشده یا به هر دلیل دیگر نتوانسته‌اند نسبت به ثبت‌نام در آزمون مذکور اقدام کنند، تا ساعت ۲۴ امشب شنبه ۱۷ اسفند ۹۸ می توانند در آزمون ثبت نام کنند.

همچنین تمامی متقاضیان کنکور ۹۹ که موفق به ثبت نام نشده‌اند و همچنین سایر متقاضیان کنکور سراسری سال ۹۹ که در مهلت‌های تعیین شده در کنکور ۹۹ ثبت‌نام کرده‌اند می‌توانند تا ساعت ۲۴ شنبه ۱۷ اسفند ۹۸ از طریق سایت سازمان سنجش نسبت به ویرایش اطلاعات خود در صورت نیاز اقدام کنند.

به گزارش مهر، کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ در روزهای ۱۲ و ۱۳ تیرماه سال ۱۳۹۹ برگزار می‌شود و بر اساس آمار اولیه تعداد یک میلیون و ۵۲ هزار و ۵۳۰ نفر در این دوره از آزمون ثبت نام کرده‌اند.

اقداماتی که داوطلبان لازم است انجام دهند:

مطالعه دفترچه راهنمای ثبت‌نام (دفترچه شماره ۱) در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ و اطلاعیه مربوط به اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت نام در ۲۴ بهمن ۹۸ (اطلاعیه و دفترچه از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت است).

خرید کارت اعتباری ثبت‌نام از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org.

مراجعه به سامانه جمع‌آوری اطلاعات و سوابق تحصیلی داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها به نشانی: http://dipcode.medu.ir برای دریافت کدهای سوابق تحصیلی ذیل:

۱. کد سوابق تحصیلی برای دیپلمه‌های سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۸ شاخه نظری (نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی و همچنین نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶) رشته‌های تحصیلی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی.

۲. کد سوابق تحصیلی برای داوطلبان با مدرک پیش‌دانشگاهی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر که مدرک دوره پیش‌دانشگاهی خود را از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ اخذ کرده‌اند.

تبصره ۱: دارندگان مدرک پیش‌دانشگاهی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ در صورتی که اطلاعاتشان در بانک اطلاعاتی مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش وجود نداشته و یا ناقص باشد، ابتدا برای تکمیل اطلاعات خود به آدرس اینترنتی: http://dipcode.medu.ir مراجعه کنند. در صورت تأیید اطلاعات آنان از سوی آموزش و پرورش، می‌توانند تا ۱۷ اسفند ۹۸ با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ ثبت‌نام کنند.

تبصره ۲: دانش آموزان نظام آموزشی ۳-۳-۶ و همچنین دانش آموزان دوره پیش‌دانشگاهی (نظام سالی واحدی – ترمی واحدی) سال جاری که تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۹ فارغ‌التحصیل می‌شوند، لازم است برای اطلاع از نحوه اقدام در خصوص سوابق تحصیلی به اطلاعیه پرینت کارت شرکت در آزمون تاریخ ۲ تیرماه ۱۳۹۹ مراجعه کنند.

داوطلبانی که قادر به مشاهده و دریافت کد سوابق تحصیلی نیستند یا تناقضی در خصوص نمرات و مشخصات فردی مندرج در اطلاعات آموزش و پرورش مشاهده کرده‌اند، ضروری است که از طریق سامانه: http://dipcode.medu.ir درخواست خود را، به صورت الکترونیکی در سایت مذکور حداکثر تا شروع ثبت نام مجدد اعلام کنند تا در زمان ثبت نام مجدد، مشکلی نداشته باشند.

با توجه به اینکه اطلاعات ثبت نامی داوطلبانی که در مهلت مقرر (از تاریخ ۱۶ تا ۲۷ بهمن ۹۸) در این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش قرار خواهد گرفت، لذا این داوطلبان نیز می‌توانند با مشاهده و کنترل اطلاعات ثبت نامی خود، و در صورت تمایل نسبت به ویرایش اطلاعات اقدام کنند.