رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت برگزیده فرهنگستان علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر محمد مهدی بحرالعلوم درباره دریافت این جایزه گفت: دیپلم افتخار منتخبین گروههای علمی فرهنگستان علوم پزشکی کشور سالانه به یک نفر برگزیده تقدیم میشود که دیپلم افتخار جشنواره تقدیر از برگزیدگان منتخب فرهنگستان علوم پزشکی کشور به مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت داده شد.
وی افزود: فرهنگستان علوم پزشکی کشور گروههای متعددی از جمله «سلامت معنوی»، «قرآن و عترت» و... دارد که من از سال ۱۳۹۴ که رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت شدم به عضویت این فرهنگستان نیز درآمدم و در جلسات فرهنگستان مشارکت فعالانه دارم.
بحرالعلوم در خصوص ویژگیهای شخص برگزیده در فرهنگستان علوم پزشکی تصریح کرد: فرهنگستان هر ساله یک نفر را به عنوان منتخب از میان اعضای خود انتخاب میکند، فرد برگزیده باید در برنامههای فرهنگستان فعالیت مستمر داشته و صاحب اثر و نظر باشد.
وی گفت: در طی چهار سال گذشته مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت در اجرا و برگزاری همایش «قرآن عترت و سلامت» که سالانه به میزبانی فرهنگستان علوم پزشکی برگزار میشود مشارکت دارد. در این همایش هر ساله عدهای از دانشگاههای علوم پزشکی جمع میشوند و آخرین دستاوردهای خود در زمینه قرآن و سلامت را ارایه میکنند. در برخی سالها نیز از چهرههای شاخص پزشکی که در حوزه علوم قرآنی نیز موفقیتهایی داشتهاند تقدیر میکنیم.
رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت یادآور شد: شناسایی افرادی که در این همایش شرکت میکنند و دعوت از این عزیزان بر عهده مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت است. با مشارکت مرکز قران و عترت وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۸ دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال قبل از آن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و سال قبل از ان دانشگاه علوم پزشکی کاشان میزبان این همایش بودند.
بحرالعلوم تاکید کرد: فعالان این فرهنگستان نیز در نشستهای قرآنی مرکز شرکت کرده و ارتباط و تعامل خوبی میان مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت و چهرههای شاخص این فرهنگستان وجود دارد که در نتیجه تلاشهای انجام شده دیپلم افتخار فرهنگستان علوم پزشکی کشور در سال جاری به بنده و به نمایندگی از مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت تعلق گرفت.
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