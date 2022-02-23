نهمین همایش ملی قرآن عترت و سلامت برگزار می شود

رحیم قربانی دندانپزشک و عضو گروه قرآن عترت و سلامت فرهنگستان علوم پزشکی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام برگزاری نهمین همایش ملی قرآن و سلامت ویژه جامعه پزشکی گفت: نهمین همایش ملی قرآن عترت و سلامت ویژه جامعه پزشکی توسط گروه قرآن و عترت و سلامت فرهنگستان علوم پزشکی کشور و مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این نشست از صبح پنجشنبه تا ظهر جمعه ۱۲ و ۱۳ اسفند ماه برگزار و برنامه‌ای جامع شامل دعوت از سخنرانان همراه با نشست‌های تخصصی و محفل قرآنی جامعه پزشکی با همکاری دستگاه‌های نظام سلامت را در بر خواهد گرفت.

قربانی تاکید کرد: نهمین همایش ملی قرآن عترت و سلامت (ویژه جامعه پزشکی) با موضوع و محوریت «قرآن و عترت مدار تحول معنوی در جامعه پزشکی» همراه با احتساب امتیاز فرهنگی ۱۲ و ۱۳ اسفند ماه برگزار می‌شود.



عضو گروه قرآن و عترت فرهنگستان با تاکید بر سرفصل‌های این همایش عنوان کرد: نقش قرآن و عترت در ارتقای معنوی جامعه پزشکی، جامعه پزشکی، تحول قرآنی، شاخص‌ها و معیارها، تعهد حرفه‌ای از دیدگاه قرآن و عترت، مصادیق تحول قرآنی و معنوی در جامعه پزشکی نظام سلامت در تراز قرآن و عترت از سرفصل‌ها و عناوین نهمین همایش ملی قرآن و عترت خواهند بود.