به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون در گفت و گویی با سایت فدراسیون فوتبال درباره موضوعات مختلف حول و حوش این روزهای فدراسیون توضیحاتی ارائه کرد.

متن این پرسش و پاسخ به شرح ذیل است؛

* این روزها مباحث مختلفی پیرامون وضعیت حضور شما در انتخابات فدراسیون فوتبال مطرح شده است.در این باره چه نظری دارید؟

- همین طور است. متاسفانه در بیش از یک سال و نیم گذشته با عنوان بازنشسته بارها و بارها به من حمله شده و به طور یکطرفه قضاوت شدیم. در حالیکه واقعیت جز این بود.

* کمی بیشتر توضیح می دهید.

- ببینید روشن است که ما تابع قوانین هستیم و همین قانون بازنشستگی که اجرایی شده در همین قانون روشن است در تبصره ۲ تصریح شده افراد با مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر می توانند با ۶۰ ساعت کارکرد و یک سوم حقوق در همان سمت فعالیت کنند. نواب رییس و اعضای هیات رییسه فدراسیون طبق ماده ۳۴ اساسنامه در سال حداقل ۹ جلسه برگزار می کنند. فرض بر این بگذاریم که ۲۰ جلسه یا حتی ۳۰ جلسه در سال برگزار می شود که جمع آن اندازه یک ماه قانونی موضوع تبصره ۲ یعنی ۶۰ ساعت در ماه نمی شود.

* در این باره به مسولان زیربط توضیحاتی ارائه کردید؟

- دقیقا. در این باره در پایان سال ۹۷ جلسه ای با حضور جناب آقای عرب انصاری معاونت محترم سازمان بازرسی کل کشور و برخی همکاران برگزار شد. در ادامه جناب آقای عرب انصاری و جناب آقای زارعیان مدیر کل دفتر حقوقی سازمان تاکید و تصریح کردند که نواب رییس و اعضای هیات رییسه فدراسیون مشمول قانون بازنشستگی نمی شوند و فعالیت آنها بلامانع است. با این وجود من به این موضوع هم بسنده نکردم و بحث را به همراه آقای طالقانی از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کردیم و درخواست ابطال بخشنامه وزارت ورزش به شماره ۴۴۲۷ مورخ ۲۲ آبان ۹۷ را داشتیم.

* نتیجه چه شد؟

- پس از بررسی های لازم از سوی دیوان عدالت اداری وزارت ورزش طی نامه شماره ۶۳۳۵ مورخ ۲۲ خرداد ۹۸ بخشنامه فوق الذکر را اصلاح کرد. بنابراین با اصلاح بخشنامه وزارت ورزش دیوان عدالت اداری رای خود را اعلام کرد که صحه بر حضور افراد در نواب رییسی فدراسیون و اعضای هیات رییسه گذاشت.اما متاسفانه باز هم شاهدیم افرادی به صراحت دروغ گفته و حضور نواب رییس را غیر قانونی و نواب را پست تلقی می کنند. آنها حتی به روسای خود هم احترام نمی گذارند. البته این موضوع از طریق مراجع ذیصلاح در حال پیگیری است.

آیا نواب رییس پست محسوب می شود. این افراد که حتی کارکردشان در سال ۶۰ ساعت هم نمی شود حقوقی دریافت نمی کنند. از نظر من برخی اظهارات و تفسیر قانون شخصی است. شما الان ببینید فدراسیون مدتی است نایب رییس اول ندارد. آیا اتفاقی رخ داده و اموری معطل مانده است؟ حضور فردی مثل آقای کفاشیان در فدراسیون، کمک و همراهی ایشان به بخش های مختلف فدراسیون بوده وگرنه حضور نواب رییس فقط جهت شرکت در جلسات هیات رییسه است و در واقع این حضور این قدر کوتاه است که حتی پاره وقت هم محسوب نمی شود. این موضوعات نشان می دهد نواب رییس و اعضای هیات رییسه شامل قانون بازنشستگی نمی شوند و می توانند از تبصره ۲ قانون بازنشستگی بهره مند شوند. لذا هرگونه اظهارنظری درباره عدم حضور افراد بازنشسته به عنوان نایب رییس خلاف مقررات است و قابل قبول برای این فدراسیون نیست.نظر دیوان محترم عدالت اداری هم ارجح بر نظر شخصی افراد است.

* ادامه پیگیری این موضوع به کجا رسید؟

- پس از اینکه درباره نواب رییس آقایان پذیرفتند که نواب مشمول قانون بازنشستگی نیستند و می توانند با استفاده از تبصره ۲ قانون بازنشستگی فعالیت کنند ادعایی درباره خصوصی یا دولتی بودن سازمان لیگ داشتند که پس از مکاتبات زیاد موضوع را به مقام محترم قضایی ارجاع دادند. بعد از بررسی های لازم در تاریخ ۲۵ آذر ۹۸ بازپرس رای بر منع تعقیب و خصوصی بودن سازمان لیگ داد اما مورد اعتراض قرار گرفت و پس از بررسی های لازم دادگاه کیفری قرار رد اعتراض صادر و رای صادره را قطعی اعلام کرد.

*موضوع انتخابات فدراسیون هم در این مدت تحت تاثیر این مباحث بود.در این باره چه نظری دارید؟

- درباره انتخابات فدراسیون فوتبال برنامه ریزی شده بود که قبل از موعد انتخابات برگزار شود.ما همه مقدمات را فراهم کردیم و در حال حاضر هیچ مشکلی برای برگزاری انتخابات نداریم اما فیفا اعلام کرد قبل از برگزاری انتخابات اساسنامه باید اصلاح شود. اینجا باید موضوعی را مطرح کنم. چندسالی می شود که قرار بوده این اساسنامه توسط دولت تصویب شود اما هیچ اتفاقی رخ نداده است. بیش از یک سال است اساسنامه مورخ سال ۹۰ منتظر تایید هیات دولت است. اگر این اساسنامه تایید شده بود الان فیفا این قدر سخت گیری نمی کرد و قطعا با همین اساسنامه انتخابات برگزار می شد. اما در حال حاضر تاکید بر اصلاح اساسنامه قبل از برگزاری انتخابات شده در حالیکه اگر اساسنامه اصلاح هم شود باز هم نیاز به تایید در هیات محترم دولت دارد. در حال حاضر منتظر پاسخ فیفا هستیم. اگر پاسخی دریافت نشود، هیات رییسه درباره برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات اعلام نظر خواهدکرد.

* نکته دیگری مانده است؟

- این را تاکید کنم که درباره حضور افراد در انتخابات، طبق مستندات قانونی حضور افراد بازنشسته در نواب رییسی و اعضای هیات رییسه مشکل قانونی ندارند و می توانند از تبصره ۲ قانون بازنشستگی استفاده کنند. ضمن اینکه در اساسنامه فقط سن ۶۵ سال مطرح است و قانون بازنشستگی وجود ندارد. در استعلامی که از وزارت ورزش و جوانان گرفته شد نیز تاکید بر برگزاری انتخابات مطابق اساسنامه سال ۹۰ بود.

تاکید می کنم حضور افراد در هیات رییسه صرفا به صورت جلسه ای است و اگر احدی این موضوع را خلاف قانون می داند می تواند آن را از طریق مراجع قضایی محترم پیگیری کند. درباره کاندیداهای ریاست و در میان افراد فعلی طبق مستندات بازنشسته نداریم و مدارک لازم را درباره عدم بازنشستگی افراد در مجمع محترم ارائه خواهیم داد. به هر حال مسئولیت برگزاری انتخابات با فدراسیون فوتبال است و قطعا سعی می کنیم انتخابات را در مسیر و محور قانون برگزار کنیم و فرایندهای مرتب را در روزهای آتی از طریق سایت فدراسیون و به صورت رسمی اطلاع رسانی می کنیم.