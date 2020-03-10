حضرت زینب(س) رسواگر طاغوتیان بودند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- حجت‌الاسلام جلیل شریفی نیا*: قالت زینبُ بنت علی بن ابی طالب علیهماالسلام: و ما رایت الا جمیلا… وفات جانگداز بانوی نمونه اسلام، یادگار علی مرتضی و فاطمه زهرا، همدل و همراه با وفای اباعبدالله، پرستار دلسوز بیمار کربلا و اطفال داغ دیده اباعبدالله، پیام‌آور قهرمان نینوا، درهم کوبنده کاخ ظلم و ستم اشقیا، رسواگر دستگاه طاغوت و یزیدیان و دشمنانِ خدا، عابده آل الله، قبله حاجات اولیا الله و عاشقان خدا، عقیله بنی هاشم، حضرت زینب کبری (س) را به محضر مقدس امام زمان (عج) و نایب برحقش و همه مسلمانان، شیعیان، به ویژه شهروندان عزیز و محبّان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

امیدوارم امشب و فردا به طور ویژه دست به دامان پاک و مطهرِ این بانوی بافضیلت شده و از آن بزرگوار که باب‌الحوائج است تعجیلِ فرج مولایمان و رفع و دفع بلاها مخصوصاً این مشکل به وجود آمده را درخواست بنماییم. قطعاً توسلِ به این خانم عظیم الشّان موجب بر آورده شدن حاجات خواهد شد. انشاالله.

در ادامه سخن گهربار بی بی دو عالَم را که در ابتدای متن ذکر نمودم ترجمه می‌کنم که در پاسخ دیکتاتور خون آشام ابن زیاد ملعون که به حضرت گفت: کار خدا را با برادرت حسین چگونه دیدی...

آن بانوی شجاع که خون علی (ع) در رگ‌هایش جریان داشت و حماسه و شور حسینی در سر و در عین حال که جگری سوزان و قلبی پریشان و داغدار از شهادت برادران و برادرزادگان و عموزادگان و دو فرزند دلبندش و مخصوصاً عزیز دل و جانش حسینِ غریب و مظلوم و عطشان در سینه سنگینی می‌کند با یک دنیا صلابت و شهامت و عظمت، دشمنِ پلیدِ بی رحمِ جنایتکار را توبیخ و تحقیر می‌کند و می‌فرماید: جز زیبایی چیزی ندیدم.

آری کربلا همه اش زیبا بود چون برای خدا بود و برای انجام تکلیف الهی و قیام برای خدا و احیا ارزشهای الهی و انسانی… درود خدا بر زینب و قلب صبورش...

پروردگارا: به قلب داغ دیده زینب کبری و ناله‌های جانکاهش کنار گودیِ قتلگاهِ سیدالشهدا سوگندت می‌دهیم فرج مولایمان را برسان و گرفتاری‌ها و نابسامانی‌های بشریت خصوصاً شیعیان را با فرجش برطرف بگردان و حاجات همه حاجتمندان روا و درد همه دردمندان دوا و رهبر عالی قدرمان را تا ظهور امام عصر محافظت بفرما.

امام جمعه آرادان؛