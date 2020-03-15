به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «نیمدانگ پیونگ یانگ» نوشته رضا امیرخانی که طی روزهای گذشته توسط نشر افق منتشر شده بود، بهتازگی به چاپ دوم رسیده است. اینکتاب پنجمین سفرنامه از مجموعه «ادبیات امروز» است که اینناشر چاپ میکند.
اینکتاب سفرنامه رضا امیرخانی به کره شمالی را در بر میگیرد که سال ۹۷ انجام شده است. «جانستان کابلستان» هم سفرنامه دیگر ایننویسنده است که درباره مشاهدات وی از سفر افغانستان توسط نشر افق منتشر شده است.
«نیمدانگ پیونگ یانگ» در ۳ فصل اصلی کیمچی، قاشقچی و چیطولی نوشته شده است.
در قسمتی از اینکتاب میخوانیم:
امروز صبحانه را کمی زودتر میخوریم در همان اتاق معهود. هنوز رفیق امریکایی نیامده است سر میز. دو خبرنگار هم معلوم است صبح زود باید بروند جایی. چون با ما وارد سالن میشوند. از دور سلام و علیک میکنیم. نمیدانم چه میبینند که ریز میخندند!
بلافاصله بعد از صبحانه دهانبرعکس که به نظرمان بلندپایهترین مقامی است که در این سفر تا اینجا دیدهایم، کنار سالن صبحانه به استقبال میآید و توضیح میدهد که قرار است به دهکدهی محل تولد رهبرِ کبیر برویم. تهِ دلم خیلی خوشحال میشوم. حالا فرصتی است تا با زندهگی روستایی آشنا شوم. مردم را ببینم و نحوه زندگیشان را.
رویهها به هم نمیریزد. دهانبرعکس و صولی صندلیِ عقب بنز مینشیند و مترجممان، بچه خیابان ظفر، روی صندلی جلو. ما هم سرمان را پایین میاندازیم و میرویم سراغ ون خودمان! به نظر فقط در صورت وحدت دو کره میتوانیم امید داشته باشیم که یکبار سوار بنز شویم!!
چاپ دوم اینکتاب با ۳۴۴ صفحه، شمارگان ۵ هزار نسخه و قیمت ۵۰ هزار تومان منتشر شده است.
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