کمک به احقاق حق رسالت مهم کانون کارشناسان رسمی دادگستری است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی عصر چهارشنبه در جمع اعضای جدید هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری با قدردانی از اعضای هیئت مدیره سابق کانون کارشناسان رسمی دادگستری ابراز امیدواری کرد اعضای جدید هیأت مدیره با نظارت، مدیریت و مراقبتهای دقیق و مستمر بتوانند در انجام رسالتهای خطیر مجموعه گامهای موثرتری بردارند.
وی با اشاره به ارتباط مستقیم این مجموعه با دستگاه قضائی، یادآور شد: اگر امورات در این مجموعه به نحو مطلوبی پیش رود، مسلماً دستگاه قضائی نیز در انجام خدمترسانی به مردم بیش از پیش موفق خواهد بود و کمک به احقاق حق و اجرای عدالت مهمترین رسالت و وظیفه کانون کارشناسان رسمی است.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به دغدغههای رئیس قوه قضائیه و مدیران دستگاه قضائی استان اردبیل، خواستار انجام وظیفه و عمل به رسالت بدون اعمال هیچگونه تبعیض و اغماض شد.
وی با اشاره به پیچیدگیهای دنیای امروز و افزایش مراودات اجتماعی، گفت: گسترش ارتباطات سبب شده تا جرایم هم از این پیچیدگیهای خاصی برخوردار باشند، لذا رسیدگی به پروندهها نیاز به تخصص بیشتر پیدا کرده است که در این بین مجموعه کارشناسان رسمی دادگستری کمک کار خوبی برای سیستم قضائی در احقاق و اجرای عدالت خواهد بود و این مهمترین رسالت و وظیفه این مجموعه است.
عتباتی با تاکید بر نظارت به زیرمجموعهها، افزود: مسلماً انجام امورات در دستگاه قضائی، مؤسسات و نهادهای وابسته به آن از اهمیت خاص برخوردار است، چراکه هرگونه کوتاهی و نقص در انجام خدمت از سوی یک نفر یا یک واحد هر چند کوچک به کل سیستم تعمیم داده میشود، لذا این امر این حساسیت را به دنبال میآورد تا مدیران و مسئولان با اتخاذ رویکرد پیشگیرانه، نظارتهای دقیقتر و مداومی را برای پیشگیری از بروز هرگونه موارد تخلف احتمالی در دستور کار خود داشته باشند.
نظر شما