به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد ظهر یک‌شنبه در جلسه بررسی مشکلات مرغداران استان سمنان به میزبانی سازمان جهاد کشاورزی سمنان ضمن بیان اینکه خرید مرغ سایز تا رسیدن به قیمت واقعی مرغ زنده ادامه دارد، اظهار داشت: کشتار مرغ سایز باهدف تنظیم بازار جمع‌آوری می‌شود.

وی با اشاره به برخی مشکلات مرغداران بیان کرد: برخی مرغداران مجبور هستند مرغ‌های آماده کشتار را پایین‌تر از قیمت‌های تمام‌شده به‌فروش برسانند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سمنان بابیان اینکه در حال حاضر اقدامات برای جمع‌آوری مرغ سایز در کشتارگاه‌ها در حال انجام است، خاطرنشان کرد: ازاین‌پس مرغ‌های با سایز بالا به‌صورت قطعه‌بندی به بازار عرضه می‌شود.

میرعماد انجام هماهنگی لازم بین کشتارگاه‌های طیور استان، شرکت پشتیبانی، دامپزشکی و اتحادیه مرغداران استان سمنان را در دستور کار دانست و گفت: بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت کشتارگاه‌های استان از دیگر اهدافی است که در این راستا دنبال می‌شود.