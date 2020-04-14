رزمایش بیولوژیکی سپاه در ۱۰ محله دهلران شروع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال شاکرمی ظهر سه شنبه در آیین شروع این رزمایش اظهار کرد: این رزمایش با امکانات استان و شهرستان و همکاری شهرداری و منابع طبیعی استان و سایر مجموعه‌ها در دهلران انجام می‌شود.

وی دهلران را سرزمین فداکاری و مهد پایداری و مردمی انقلابی و ارزشی دانست و افزود: امروز وظیفه ماست که در کنار این مردم باشیم و در راستای مبارزه با ویروس کرونا از همه ظرفیت‌ها و امکانات و نیروی انسانی در جهت ضد عفونی کردن معابر و خیابان‌ها و محله استفاده کنیم.

فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان گفت: مصمم هستیم با سازماندهی و انسجام نیروهای بسیجی و مردمی و همه مجموعه‌ها این کار را در ۱۰ محله شهر دهلران انجام دهیم.

شاکرمی با اشاره به اینکه سپاه در اکثر شهرستان‌های استان رزمایش بیولوژیکی را انجام داده افزود: همزمان در شهرستان دهلران و مهران این عملیات امروز انجام می‌شود و ما موفق شده‌ایم حتی در برخی شهرستان دوبار عملیات بیولوژیکی را اجرا کنیم.