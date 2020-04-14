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۲۶ فروردین ۱۳۹۹، ۱۶:۳۰

فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایلام:

رزمایش بیولوژیکی سپاه در ۱۰ محله دهلران شروع شد

رزمایش بیولوژیکی سپاه در ۱۰ محله دهلران شروع شد

دهلران-فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان گفت: رزمایش بیولوژیکی در راستای مبارزه با ویروس کرونا در ۱۰ محله شهر دهلران آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال شاکرمی ظهر سه شنبه در آیین شروع این رزمایش اظهار کرد: این رزمایش با امکانات استان و شهرستان و همکاری شهرداری و منابع طبیعی استان و سایر مجموعه‌ها در دهلران انجام می‌شود.

وی دهلران را سرزمین فداکاری و مهد پایداری و مردمی انقلابی و ارزشی دانست و افزود: امروز وظیفه ماست که در کنار این مردم باشیم و در راستای مبارزه با ویروس کرونا از همه ظرفیت‌ها و امکانات و نیروی انسانی در جهت ضد عفونی کردن معابر و خیابان‌ها و محله استفاده کنیم.

فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان گفت: مصمم هستیم با سازماندهی و انسجام نیروهای بسیجی و مردمی و همه مجموعه‌ها این کار را در ۱۰ محله شهر دهلران انجام دهیم.

شاکرمی با اشاره به اینکه سپاه در اکثر شهرستان‌های استان رزمایش بیولوژیکی را انجام داده افزود: همزمان در شهرستان دهلران و مهران این عملیات امروز انجام می‌شود و ما موفق شده‌ایم حتی در برخی شهرستان دوبار عملیات بیولوژیکی را اجرا کنیم.

کد مطلب 4900639

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