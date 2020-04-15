به گزارش خبرنگار مهر، شهرام حبیب زاده عصر چهارشنبه در خصوص آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در اردبیل در جمع خبرنگاران عنوان کرد: هم اکنون در فاز دوم اپیدمی هستیم، دو پیک اپیدمی را رد کردیم و بعد از اسفند و فروردین در فازی هستیم که بیماری تا حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد فروکش کرده اما این وضعیت پایدار و امیدوار کننده‌ای به حساب نمی‌آید.

وی با بیان اینکه بسته‌های آموزشی با کمک سایر سازمان‌ها آماده خواهد شد تا طی روزهای آینده در اختیار مردم قرار گیرد، افزود: از نظر شیوع ویروس کرونا در وضعیتی قرار داریم که اگر احتیاطات لازم رعایت نشود خطر بازگشت مجدد بیماری با پیک بالاتری وجود خواهد داشت.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل یادآور شد: برای کنترل و مبارزه مداوم با اپیدمی و همچنین حفظ جان شهروندان، باید توصیه‌هایی تحت عنوان فاصله گذاری اجتماعی یا فاصله گذاری فیزیکی را رعایت کنیم.

حبیب زاده ادامه داد: لازم است تا در فاصله گذاری اجتماعی در هر مکانی که هستیم یک الی ۱/۵ متر فاصله با بقیه را رعایت کنیم، دست‌های خود را مرتب بشوییم، در صورت تماس دست با جایی که دست بقیه هم برخورد داشته باید دستمان حفاظ داشته باشد، همچنین از سرفه و عطسه کردن بدون وجود ماسک یا گرفتن دستمال کاغذی در جلوی دهان و بینی خودداری کنیم.