به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، در آغازین ماه‌های پیروزی انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) با دوراندیشی و آینده‌نگری و به‌منظور حفظ و تداوم دستاوردهای انقلاب اسلامی، فرمان حکیمانه‌ی تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صادر کرد.

بر این اساس، جمعی از جوانان غیور و انقلابی، گرد هم آمدند و نهاد مقدس سپاه را پی‌ریزی کردند. سپاه از آغازین روزهای شکل‌گیری‌اش با به دوش کشیدن مسئولیت‌های سنگین و انجام رسالت‌های خطیر، همیشه در انجام خدمات صادقانه فعالیت کرده است. حماسه‌آفرینی‌های ماندگار این نهاد انقلابی در دوران دفاع مقدس، در جبهه مقاومت، در برقراری، حفظ و تداوم امنیت پایدار کشور، در کمک به ساخت و آبادانی ایران، در کمک به محرومان جامعه، در خدمات‌رسانی و امدادرسانی در زمان وقوع حوادث طبیعی و اینک در حادثه شیوع ویروس منحوس کرونا، درخشش و بالندگی‌اش را استمرار بخشیده است.

سپاه در مسیر صیانت و حراست از دستاوردهای انقلاب، با تقدیم بهترین رزمندگان و سرداران برومندش تکلیف سرخ خود به انقلاب و اسلام را در تداوم مسیر خون‌بار سید الشهدا (ع) به شایستگی به انجام رسانده و همواره آماده جان‌فشانی در راه اسلام عزیز و تحقق آرمان‌های والای این انقلاب اسلامی بوده است. جایگاه سپاه در طول چهل سال حیات پرافتخارش، بی‌نیاز از توصیف است و حق مطلب در این زمینه، همان جمله‌ی امام راحل (قدس سره) است که فرمود «اگر سپاه نبود، کشور هم نبود». سپاه پاسداران که با نیروی اندک و ابتدایی‌ترین امکانات، حراست و حفاظت از امنیت پایدار و دستاوردهای انقلاب را آغاز کرد و به‌سرعت متناسب با انواع تهدیدات بدخواهان انقلاب اسلامی و به مصداق آیه شریف «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ ما اسْتَطعْتُمْ مِنْ قوّةٍ و مِنْ رُباطِ الْخَیْلِ تُرْهَبونَ به عَدُوَّ اللهِ وَ عَدُوَّکُمْ…» به یکی از قدرتمندترین مجموعه‌های نظام اسلامی بدل شد، به‌طوری‌که امروز آوازه‌ی اقتدارش دنیا را تکان داده است.

حضور امواج خروشان جوانان کشور در قالب «بسیجیان دریادل» در همه صحنه‌ها همواره رشد و بالندگی سپاه را تداوم بخشیده است.

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس به مناسبت فرارسیدن دوم اردیبهشت‌ماه، سالروز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ضمن ارج نهادن به مقام والای تمام شهدای این نهاد مقدس به‌ویژه سرداران دلاوری چون حاج قاسم سلیمانی، یوسف کلاهدوز؛ محمد بروجردی؛ محمد جهان‌آرا؛ حسن باقری؛ مجید بقایی؛ احمد کاظمی؛ اسماعیل دقایقی؛ حسین خرازی؛ احمد متوسلیان؛ ابراهیم همت؛ مهدی باکری؛ مهدی زین‌الدین؛ ناصر کاظمی؛ محمود کاوه و هزاران سردار دیگر، متن اساسنامه اولیه سپاه پاسداران را به شرح زیر منتشر می‌نماید.

این سند نیم‌سوخته مربوط به اولین اساسنامه سپاه است که پس از شهادت شهید یوسف کلاهدوز قائم‌مقام وقت فرمانده کل سپاه از کیف ایشان پیدا شد. آن زمان شهید یوسف کلاهدوز ازجمله اعضای شورای فرماندهی سپاه بود که به‌طور مرتب روی تنظیم بندهای اساسنامه سپاه کار می‌کرد و همیشه یک نسخه از آن را همراه خود داشت. به دنبال شهادت ایشان و جمعی از فرماندهان عملیات ثامن‌الائمه (ع) این سند به‌صورت نیم‌سوخته از کیف این شهید سعید به‌دست‌آمده و توسط کارشناسان آرشیو مرکزترمیم و بازسازی گردیده است.