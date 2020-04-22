تغییر تقویم کوچ عشایر به استان اصفهان

منصور شیشه فروش در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کوچ ییلاقی عشایر به مقصد استان اصفهان اظهار داشت: با توجه به مخاطرات جوی و شیوع بیماری کرونا، کوچ بهاره عشایر دو هفته نسبت به تقویم معمول تغییر کرده است.
وی افزود: اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده متناسب با پروتکلهای بهداشتی در اختیار عشایر استانهای بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و خوزستان قرار خواهد گرفت و در دوازده گلوگاه ورود به اصفهان این عشایر غربالگری خواهند شد.
جمعیت ۴۷ هزار نفری عشایر که اصفهان را ییلاق خود میکنند
مدیرکل مدیریت بحران استانداری با بیان اینکه عشایر استان اصفهان شامل ایل قشقایی و بختیاری هستند، تصریح کرد: جمعیت این عشایر که اصفهان را به مقصد ییلاق انتخاب میکنند بالغ بر ۴۷ هزار نفر است که در سالهای گذشته در اردیبهشت ماه راهی شهرستانهای فریدونشهر، چادگان، سمیرم و شهرضا میشدند که امسال کوچ ییلاقی آنها به تعویق افتاده است.
وی با اشاره به مکاتبات با استانهای فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان جهت رعایت تقویم کوچ عشایر گفت: عشایری که خارج از تقویم کوچ امسال به مناطق ییلاقی کوچ کنند پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و اگر کسی خواست تمرد کند به مراجع قضائی معرفی میشود.
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