توزیع ۳۰۰ بسته غذایی و بهداشتی بین دانش آموزان نیازمند کاشمر

علی طاهریان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به دلیل شیوع ویروس کرونا و در آستانه ماه مبارک رمضان، پویش مهربانی فرهنگیان ودانش آموزان با هدف کمک به خانوادههای آسیبدیده از بحران کرونا تشکیل شد.
مدیر آموزش و پرورش کاشمر ابراز کرد: این پویش فرهنگی و اجتماعی با جمعآوری مساعدتهای نقدی و غیرنقدی نیکوکاران اقدام به تهیه و اهدا بستههای معیشتی برای خانواده دانشآموزان نیازمند شهرستان نمود.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون مرحله اول توزیع این اقلام صورت گرفته است، افزود: تاکنون ۳۲۰ میلیون ریال توسط خیرین به این امر اختصاص داده شده است. این بستهها بین ۳۰ مدرسه با حفظ احترام به خانوادههای دانش آموزان نیازمند توزیع شد.
طاهریان با بیان اینکه این پویش توسط انجمن اولیا و مربیان انجام گرفته است، ابراز کرد: پویش مهربانی ادامه دارد و در مراحل بعد نیز نسبت به تهیه بستههای مهربانی اقدام و بین دانش آموزان نیازمند توزیع خواهد شد.
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