جوان ۲۰ ساله در استخر کشاورزی روستای فساران جان باخت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۰:۱۵ روز ۲۳ مرداد ۱۴۰۵، گزارشی از حادثه غرق‌شدگی در یک استخر کشاورزی در روستای فساران، در محدوده یک دامداری، به مرکز اورژانس استان اصفهان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد و اقدامات لازم در صحنه انجام گرفت.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه متأسفانه این حادثه یک فوتی برجا گذاشت، تصریح کرد: در این حادثه یک مرد ۲۰ ساله جان خود را از دست داد.

عابدی خاطرنشان کرد: با توجه به خطرات بالای استخرهای کشاورزی و احتمال غرق‌شدگی، رعایت اصول ایمنی و پرهیز از ورود افراد به این مکان‌ها ضروری است.