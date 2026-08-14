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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

جوان ۲۰ ساله در استخر کشاورزی روستای فساران جان باخت

جوان ۲۰ ساله در استخر کشاورزی روستای فساران جان باخت

اصفهان -سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از وقوع حادثه غرق‌شدگی در یک استخر کشاورزی در روستای فساران از توابع شهرستان اصفهان خبر داد و گفت: این حادثه منجر به فوت یک مرد ۲۰ ساله شد.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۰:۱۵ روز ۲۳ مرداد ۱۴۰۵، گزارشی از حادثه غرق‌شدگی در یک استخر کشاورزی در روستای فساران، در محدوده یک دامداری، به مرکز اورژانس استان اصفهان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد و اقدامات لازم در صحنه انجام گرفت.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه متأسفانه این حادثه یک فوتی برجا گذاشت، تصریح کرد: در این حادثه یک مرد ۲۰ ساله جان خود را از دست داد.

عابدی خاطرنشان کرد: با توجه به خطرات بالای استخرهای کشاورزی و احتمال غرق‌شدگی، رعایت اصول ایمنی و پرهیز از ورود افراد به این مکان‌ها ضروری است.

کد مطلب 6916131

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    نظرات

    • IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
      1 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کند

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